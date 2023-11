Il match di padel. Infortunio Al-Khelaifi. Giocava con Verratti

Incidente di...padel per il presidente del Psg Al-Khelaifi, che oggi tornerà al Parco dei Principi per la sfida di Champions col Newcastle. Un’assenza forzata dopo essere finito sotto i ferri. Per lui la rottura del crociato in ottobre mentre giocava a padel a Doha con Marco Verratti, centrocampista ceduto all’Al Arabi in Qatar. Al Khelaifi non ha così potuto assistere a diverse partite.