Il mercato dei biancoverdi finora è di sole uscite. Sarà un Castelfidardo tutto nuovo. Capodaglio il primo acquisto?

Non c’è il due senza il tre? Il Castelfidardo ci riprova con la terza "scommessa" in panchina nel giro di pochi anni. La prima con mister Maurizio Lauro, poi Marco Giuliodori e ora Stefano Cuccù che avrà come vice Massimo Loviso. A inizio settimana dovrebbero iniziare a essere ufficializzati i primi di molti volti nuovi che andranno a formare la rosa del Castelfidardo 2025-2026, giovane ma con almeno tre-quattro giocatori di categoria. Chissà se un paio di over della scorsa annata potrebbero restare? Sembra che ancora Miotto, Vecchio e Gambini non abbiano trovato squadra, anche se soprattutto per Gambini il Siena si è fatto avanti da tempo. Ai saluti invece oltre a Fabbri, Nanapere, Costanzi, Braconi e Baldini anche il difensore Morganti che il Castelfidardo se lo dovrebbe ritrovare da avversario visto che potrebbe vestire il biancorosso della Maceratese. Da un difensore all’altro. Al Castelfidardo sembra interessare il classe 2005 Nicolò Capodaglio con esperienza in quarta serie. A proposito di difesa difficile la conferma di Imbriola, pugliese, che vorrebbe riavvicinarsi a casa. Ai saluti anche Caprari. Resterà il giovane portiere Osama e dovrebbe arrivare anche un altro portiere 2006. Sembra che la dirigenza fidardense stia aspettando una risposta dal difensore Vecchio arrivato a metà stagione per sostituire Boccaccini.