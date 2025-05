Il mercato dei dilettanti. Pietralunghese . Ecco Giambi e Calderini

Pietralunghese sugli scudi. Il club del patron Martinelli vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza e per farlo i direttori Giordano Gnagni e Roberto Ceccagnoli si sono messi già al lavoro. Si parte dalla riconferma in panchina del tecnico Luca Pierotti, mentre il nome più caldo per l’attacco è quello del fantasista Elio Calderini, grande protagonista nelle ultime due stagioni all’Acf Foligno. Non solo Calderini però perché il nome più caldo per la mediana è quello di Diego Giambi, che Gnagni conosce bene per aver avuto prima come compagno di squadra e poi come giocatore a Branca. Con la serie D ormai in tasca, il Sansepolcro inizia già a programmare il futuro partendo dai quadri dirigenziali. Ufficiale la conferma del direttore generale Marco Farinelli e del direttore sportivo Emanuele Monni. La società del presidente Marcello Brizzi è ora al lavoro sul fronte allenatore e Antonio Armillei, protagonista nella vittoria dei due campionati di Eccellenza, potrebbe non restare. Per la sua sostituzione il nome più gettonato è quello di Davide Ciampelli. In Promozione l’ex tecnico del Perugia Pierfrancesco Battistini lascia la Virtus Sangiustino.