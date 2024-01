Il mercato dei giallorossi. Niente da fare per il ritorno di Guadagni. Si insiste con il Benevento per Alfieri

Nei prossimi giorni ci saranno delle novità, con le attenzioni concentrate sul centrocampo: i discorsi sul ritorno di Vincenzo Alfieri sono in stand-by e si stentano a comprenderne i motivi. A Benevento il talento classe 2002 ha racimolato 45 minuti complessivi, talvolta non è stato nemmeno convocato e rischia di immalinconirsi in panchina. Tenerlo in naftalina è controproducente anche per il club di appartenenza: i contatti non si sono interrotti ma trapela meno ottimismo rispetto ai giorni scorsi, anche se novità repentine non sono da escludere. Nulla da fare per Peppino Guadagni che a Recanati tornerebbe di corsa, ma la Lucchese non vuole concederlo a una diretta concorrente e pure lui, determinante nello splendido girone di ritorno dell’anno scorso, viene sottoutilizzato rispetto alle sue potenzialità. Nel frattempo Josè Cianni e Paolo Camilletti hanno superato corso ed esami del Settore tecnico della Federcalcio ed entrano nell’albo dei diesse. Una soddisfazione per due insostituibili punti di riferimento.