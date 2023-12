Il mercato. Orvietana, preso l’attaccante Leonardo Cuccioletta. Spoleto, arriva Marco Annibaldi dalla Narnese

Rinforzo nel reparto avanzato in casa Orvietana. Il dg Matteo Panzetta e il ds Severino Capretti annunciano l’arrivo dell’attaccante classe 2004 Leonardo Cuccioletta dal Real Monterotondo, subito a disposizione di Fiorucci per la sfida di domani con il Montevarchi. Cuccioletta lo scorso anno è stato uno dei grandi protagonisti del girone A del campionato di Eccellenza laziale con la Polisportiva Favl Cimini. Sempre in serie D ad un passo dal Sansepolcro il fantasista Pietro Orlandi (00), ex Città di Castello e Lama, nella prima parte di stagione alla Favl Cimini. In Eccellenza Lo Spoleto blinda la difesa. Il ds Alberto Del Frate ha definito l’arrivo del difensore Marco Annibaldi (93) dalla Narnese. Colpo da novanta per i biancorossi e Annibaldi sarà disposizione per la sfida di domani con il Pierantonio. Doppio ingaggio in casa Nestor. Il ds Lorenzo Ceccarelli annuncia l’arrivo dell’attaccante Christian Tiberi dal Ladispoli e del difensore Alessandro Rossi dal Pierantonio, entrambi classe 2001 ed entrambi subito a disposizione per la sfida salvezza con l’Olympia Thyrus. Salutano invece gli attaccanti Alexander Carrer (01), tornato in Eccellenza emiliana al Coriano e Giovanni Genovese (99) che scende in Prima categoria al Torgiano. In Promozione colpo della Nuova Alba, con il presidente Matteo Granocchia che ha definito l’arrivo del jolly Matteo Perri (98), due anni fa in serie B a Pordenone dove ha collezionato 13 presenze, in questa prima parte di stagione al Foligno insieme al fratello Niccolò (02). Tre ingaggi in casa Guardea dall’Eccellenza: Simone Lucidi (92), Tommaso Scopertini (04) e Gabriele Di Battista (02).