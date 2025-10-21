"Il mio Fossombrone ha fatto il suo dovere"

Ennesima battuta d’arresto per il Fossombrone, che si arrende a un’Ostiamare solida e cinica, capace di imporsi con un netto 3–1. La formazione di Giuliodori non è riuscita a rimediare alla propria posizione e, soprattutto, a dare continuità ai progressi mostrati nei primi incontri stagionali. L’Ostiamare ha preso in pugno la gara sin da subito e ha permesso al Fossombrone di segnare solo il gol della bandiera, sul finire della partita.

Al termine dell’incontro, il tecnico Marco Giuliodori ha riconosciuto la difficoltà della sfida, sottolineando come l’Ostiamare stia attraversando un periodo di forma straordinario. L’allenatore forsempronese ha comunque elogiato i suoi ragazzi, evidenziando l’impegno e la concentrazione mostrati durante i novanta minuti. Secondo il mister, alcuni episodi sfortunati hanno condizionato l’esito della gara, ma la squadra è rimasta sempre in partita, costruendo occasioni che purtroppo non è riuscita a concretizzare.

Nessun rimpianto, però, nello spogliatoio biancoazzurro: Giuliodori ha ribadito che il gruppo non deve farsi colpe, avendo disputato una prestazione dignitosa contro una delle compagini più attrezzate del campionato. "Abbiamo fatto il nostro dovere — ha spiegato il tecnico — ma non siamo riusciti a sfruttare le chance avute. Dobbiamo restare uniti e continuare a credere nei nostri mezzi".

Per il Fossombrone si tratta di un’altra sconfitta pesante, che prolunga la crisi di risultati iniziata dopo il successo contro la Maceratese. Da allora, i biancoazzurri non sono più riusciti a trovare la via della vittoria, pur offrendo a tratti un buon calcio. La difficoltà maggiore resta quella offensiva: nelle ultime partite la squadra ha costruito diverse occasioni, ma la mira sotto porta continua a mancare. Ritrovare il gol sarà ora fondamentale per risalire la china, restituendo fiducia e serenità a un gruppo che non ha mai smesso di lottare.

Le prossime gare offriranno sfide più alla portata, ma servirà massima concentrazione. D’ora in poi, ogni punto diventerà prezioso per non scivolare ulteriormente verso il fondo della classifica. Giuliodori dovrà lavorare sulla mentalità e sullo spirito di squadra, per ridare entusiasmo all’ambiente e regalare nuove soddisfazioni ai tifosi forsempronesi. La società, intanto, continua a sostenere con convinzione il lavoro di mister Giuliodori, ritenendo che la squadra abbia le qualità per uscire da questo momento difficile. L’ambiente resta compatto, e il pubblico forsempronese, sempre numeroso sugli spalti, non ha mai smesso di incoraggiare i propri giocatori.

Valerio Paganelli