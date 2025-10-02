Il notiziario: Buffon convocato nell’Under 19 ceca. Ai box Aebischer ed Esteves

Arrivano aggiornamenti dall’infermeria nerazzurra e non sono purtroppo positivi. Confermate le brutte sensazioni relative al guaio muscolare accusato da Michel Aebischer in apertura di secondo tempo nel derby contro la Fiorentina: il mediano svizzero ha riportato una lesione di medio grado all’adduttore della gamba destra. Un infortunio che lo terrà forzatamente ai box almeno per un’altra settimana, occupata per intero dalle terapie fisioterapiche: soltanto a ridosso del week end di sosta del campionato lo staff sanitario, in accordo con quello tecnico, potrà fare il punto della situazione sull’eventuale riatletizzazione del giocatore in vista del rientro in gruppo. L’obiettivo di tornare a disposizione per la sfida del 18 ottobre contro il Verona è realistico, ma non così scontato: con questo tipo di infortuni la ricaduta è dietro l’angolo e serve la massima cautela. Problema allo stesso muscolo, ma della gamba sinistra, per Tomas Esteves: il portoghese però ha riportato una lesione di alto grado, la massima, e il suo stop sarà molto più lungo. Le previsioni parlano di almeno un paio di mesi prima di poter ottenere il via libera a tornare a forzare sul rettangolo verde insieme ai compagni, con la prospettiva concreta di riaverlo a disposizione per il campionato a ridosso di Natale. Nel frattempo stanno arrivando a San Piero a Grado le convocazioni per le prossime sfide delle nazionali: la notizia (bella per il Pisa e i suoi tifosi, meno per il giocatore) è che M’Bala Nzola non partirà alla volta dell’Angola. Il centravanti infatti per il momento, a meno di indisponibilità di altri compagni, è stato lasciato fuori dalle chiamate. Viaggio in Under 19 ceca, invece, per Thomas Buffon.

M.A.