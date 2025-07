Il nuovo allenatore del Castelfidardo: "Dobbiamo ricreare un gruppo, servirà trovare persone adatte che vogliono emergere». Cuccù, la telefonata che ti cambia la vita: "Una squadra giovane con qualche chioccia»

"Mi ha telefonato il presidente Sarnari, una chiamata importante a cui non potevo dire di no. Non era facile aspettarsi una chiamata del genere dopo un’annata non proprio positiva, ma si vede che ha avuto delle buone referenze. Mi fa molto piacere, significa che il lavoro e la persona pagano al di là del risultato di un anno". A parlare è mister Stefano Cuccù, nuovo allenatore del Castelfidardo. Proposta migliore l’ex attaccante di Porto San Giorgio, classe 1975, non poteva avere. In una stagione che deve essere, a livello personale, di riscatto dopo l’amarezza della retrocessione di neanche un paio di mesi nel playout di Eccellenza, con il Monturano Campiglione.

Come Giuliodori tre anni fa sarà anche all’esordio da mister in D. A proposito di Giuliodori. "Marco è un amico da tanti anni. Conoscevo la piazza di Castelfidardo perché due stagioni fa ero costantemente in contatto con lui, mi ha dato una grossa mano in alcune situazioni al primo anno di Eccellenza a Monturano e ci manteniamo tuttora in contatto". Giuliodori e Cuccù da giocatori protagonisti in campionati prof, come Loviso che sarà il vice di Cuccù.

"L’idea Loviso è nata subito dopo il contatto con il Castelfidardo. Massimo l’ho conosciuto prima ancora di allenarlo. È un uomo di calcio, un super professionista, una persona squisita. Non ero certo che mi avrebbe detto sì, ma quando ho avuto il suo ok sono stato felicissimo e ancora più convinto di questa avventura". Che non sarà facile. "Dobbiamo ricreare una squadra. Molto probabilmente resteranno pochissimi giocatori dello scorso anno quindi la priorità sarà trovare persone adatte che vogliono emergere. Sarà una squadra piuttosto giovane, guidata da qualche chioccia importante per riuscire a fare un buon campionato. Partire da zero non è mai facile, costruire un gruppo sano, forte e solido, fatto di uomini e buoni giocatori, è la variabile più difficile. Siamo già al lavoro da qualche giorno. Ci aspetta un campionato difficile, con piazze forti e collaudate. La gran parte di difficoltà le dovremo risolvere da qui a una ventina di giorni quando inizieremo la preparazione. Ci servono giocatori che hanno fame di calcio, che vogliono emergere in un palcoscenico come la D".

Difficoltà che spesso, quando Cuccù era giocatore, era abituato a risolvere con i gol. Segnati in quasi tutte le categorie (ha esordito a 15 anni in Terza Categoria), ma il neo allenatore del Castelfidardo ne ricorda due in particolare. "Eravamo in Toscana, venivo da un infortunio, era il 70’ e stavamo perdendo 1-0. Mi avvicinai al mister e gli dissi: ‘Serve un quarto d’ora per ribaltare la partita è ora che entro’. L’allenatore molto intelligente mi fece entrare e vincemmo 2-1 con una mia doppietta. In carriera avrei potuto fare anche di più, ma va bene così. Adesso sono soddisfatto di fare l’allenatore arricchisce e insegna molto dal punto di vista umano".