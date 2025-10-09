Il nuovo Museo del calcio. Firenze-Italia, che legame. Dai cimeli al campo bimbi. La storia finisce in vetrina

"Questo museo rappresenta una forma di dialogo tra presente e futuro, perchè la memoria non è nostalgia, ma responsabilità". Con queste parole il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha di fatto aperto la cerimonia di inaugurazione del Nuovo Museo del Calcio di Coverciano.

Padrone di casa’ il presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani, che prima di tutto ha voluto ricordare il dottor Fino Fini, presente il figlio Paolo, che nel maggio del 2000, in una piccola stanza e con soli pochi cimeli, dette origine a quella che è diventata una vera e propria casa della memoria e delle imprese del pallone, prevalentemente a tinte tricolori, ma non solo.

"Siamo felici ed emozionati – ha commentato Marani introducendo i vari interventi - di mostrare questo lungo lavoro, ma dagli sguardi possono notare che sono tutti colpiti positivamente dal nuovo aspetto del museo. È un progetto bellissimo e ringrazio il presidente Gravina e la Federazione per il costante sostegno che ci danno".

E’ stato realizzato un nuovo ingresso e una nuova corte, un nuovo campo da calcio in miniatura all’entrata per giocare dal vivo, sfidando amici e altri visitatori, per emulare i grandi campioni le cui maglie sono esposte nei rinnovati spazi espositivi.

Presenti anche un emozionato Rino Gattuso e il suo collega ct della femminile Andrea Soncin, il capodelegazione azzurro Gianluigi Buffon, il capitano della Nazionale Gianluigi Donnarumma, i presidenti di Lega B, AIA e Serie A Women, Paolo Bedin, Antonio Zappi e Federica Cappelletti, il responsabile CAN Gianluca Rocchi, il presidente toscano Figc, Paolo Mangini, l’assessora allo sport, Letizia Perini e la sindaca di Fiesole, Cristina Scaletti. E tante altre personalità civili e politiche che hanno reso ancora più unico il taglio del nastro. Tanti cimeli, come detto. L’ultimo in ordine di tempo, consegnato proprio da Gravina, il riconoscimento assegnato di recente dall’Uefa alla nazionale femminile, come formazione rivelazione delgli Europei. Aspettando le scarpe proprio di Gattuso, indossate dal ct nei Mondiali del 2006. "Sempre che mia mamma dia il permesso", la chiosa finale.