Il passo falso dei giallorossi in serie C. Ferretti: "Ci ha tagliato le gambe il micidiale uno-due del Cesena»

Su Daniele Ferretti (foto) ci si può sempre contare. Dove lo metti lo metti bene e lascerà un’impronta quando Pagliari lo getta nella mischia. Tutto questo al di là delle reti realizzate che sono anche un’inevitabile conseguenza. L’ardore che sprigiona in campo è "trascinante" anche nelle circostanze più complesse, vedi il match di sabato con il Cesena che qualche strascico l’ha lasciato: "un po’ di amarezza resta perché dico spesso ai compagni che l’importante è restare sempre in partita. Per rimanere a un match recente a Carrara siamo stati bravi, dopo il rigore subito, a tenere botta e l’abbiamo pareggiata. Contro la leader quell’uno-due iniziale ci ha tagliato le gambe, rischiando anche di prendere il terzo gol. Ci abbiamo provato nella ripresa, ma completare la rimonta era dura". Per lei la soddisfazione del secondo gol in campionato ed aver perforato una difesa imbattuta da oltre 500 minuti: "peccato perché è rimasto un gol fine a se stesso. Le mie abilità? Con l’esperienza ho imparato ad intuire traiettorie e posizioni per sfruttare le opportunità. Le ragioni della squadra però superano ogni altra considerazione e dispiace aver perso perché non abbiamo demeritato". Di più: si può dire che nel secondo tempo li avete messi sotto: "non è stato e non poteva essere sufficiente contro una squadra che ha una rosa infinita e di altissimo livello".

Invece la Recanatese ha problemi di organico: "le difficoltà sono nel settore degli under con gli infortuni di Manè, Veltri senza dimenticare Alessio Re ovviamente. Questo sta limitando il mister nelle possibilità di scelta ma sono certo che lui assieme al Direttore non sbaglieranno obiettivi nel mercato di gennaio." La gara di domenica a Gubbio è uno snodo fondamentale: tra l’altro lei è un ex a cui i tifosi sono legati considerando le 19 reti in 76 presenze: "Concordo anche considerando il difficile turno prenatalizio contro l’Entella. Anche loro hanno una squadra che, meriterebbe una graduatoria migliore. Da parte nostra quando subiamo un ko siamo sempre bravi a rialzarci reagendo con determinazione: anche stavolta mi aspetto questo atteggiamento".