Il personaggio: l’urbaniese segna due gol al Cittadella. Fantastica doppietta in serie B. Giorgini, giornata indimenticabile

Domenica 9 marzo rimarrà per sempre nella mente di Andrea Giorgini, classe 2002, calciatore durantino del Sudtirol (serie B). La data infatti coincide con i suoi primi gol nella serie cadetta, uno con un gran sinistro sotto la traversa e l’altro di testa: per un difensore una gran bella soddisfazione, soprattutto pensando al fatto che è partito dalla panchina. Una vittoria esterna (1-5 a Cittadella) che ha permesso a Giorgini e alla sua squadra di tirarsi fuori dalla zona pericolante. Sulla panchina del Sudtirol siede dall’8 dicembre l’allenatore (anche lui marchigiano) Fabrizio Castori, chiamato per risollevare le sorti del club che al suo arrivo era ultimo con 13 punti e visto i risultati ci sta riuscendo.

Giorgini, possente difensore di Urbania è cresciuto nel settore giovanile dell’Alma Juventus Fano dopo aver collezionato due presenze in prima squadra, il 31 gennaio 2020 passa in prestito all’Ascoli, che lo inserisce nella propria formazione Primavera. Il 25 settembre seguente è a titolo temporaneo, al Latina (serie D), ripescata in C, poi viene acquistato a titolo definitivo dai nerazzurri. Il 25 febbraio 2022 rinnova fino al 2024 con la squadra laziale e infine il 14 gennaio 2023 si lega al Südtirol fino al 2026. Domenica la doppietta per la soddisfazione sua e di tutti, compreso il padre Davide, ex difensore dell’Urbania e del fratello Pietro, classe 2007, ceduto nel mercato di gennaio (in prestito) dalla Vis Pesaro al Termoli ma poi su insistenza della Roma City il giocatore ha chiesto il trasferimento e la scelta, viste le prestazioni, non poteva essere migliore.

