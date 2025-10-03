Il personaggio. Mariani, dal liceo alla Nazionale. Convocato dal ct dell’under 18

Dal Liceo Linguistico alla maglia azzurra della nazionale. Edoardo Mariani ce l’ha fatta. Il centrocampista classe 2008 è stato infatti convocato nell’Under 18 italiana dal commissario tecnico Daniele Franceschini in vista della doppia gara amichevole Austria-Italia in programma a Vienna dal 5 al 12 ottobre.

Per Edoardo si tratterà di una prima volta assoluta in azzurro e la sua assenza, in vista della gara casalinga contro la Torres di domenica 12 alle 12:30, si andrà ad aggiungere a quella di Robert Bocs, anche lui convocato con la nazionale Lettone Under 21. Se tuttavia a quest’ultimo mister Stellone non ha ancora concesso l’esordio in campionato, impiegandolo solamente nell’ultima mezz’ora del match di Coppa Italia perso per 2 a 0 contro la Sambendettese, per Mariani lo spazio non è mai mancato.

Da quell’esordio del 27 aprile scorso nell’ultima di campionato contro il Milan Futuro, Mariani si è sempre dimostrato una garanzia di affidabilità e dopo aver potuto disporre di qualche minuto nel quarto di finale playoff contro il Pescara quest’anno sta scalando le gerarchie. Alla prima di campionato contro il Pineto era già titolare, poi un’altra mezz’ora contro il Livorno e infine gli ultimi cinque minuti della scorsa gara contro il Gubbio. Una fiducia, quella riposta in lui da Stellone, sempre ripagata a suon di grinta e qualità.

Un pesarese doc, Edoardo Mariani, che fa della maturità sia dentro che fuori dal campo uno dei suoi principali punti di forza e del colore biancorosso una sua seconda pelle. Da noi intevistato qualche giorno fa aveva infatti rivelato: "Essendo la squadra della mia città sono sempre stato molto affezionato alla Vis. Insieme alla mia famiglia infatti l’ho sempre seguita e a partire dall’ Under 15 ho avuto l’opportunità di iniziarne insieme il percorso".

Per Edoardo cosi come per tutti i suoi compagni di squadra il presente dice però Campobasso. Domani alle 17:30 i vissini saranno infatti impegnati al "Molinari" contro una formazione, quella allenata da mister Luciano Zauri, reduce da sette punti nelle ultime tre gare. Per seguirli i biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online ciaotickets.com e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino alle 19:00 di oggi. Il prezzo intero è di 15,00€, diritti di prevendita esclusi, quello riservato agli under 14 di 5,00€.

Lorenzo Mazzanti