Il portiere polacco ha annunciato l’addio a 34 anni, dopo la rescissione con la Juventus. Szczesny si ritira: "Il fisico c’è, il cuore no»

"Il mio corpo si sentirebbe ancora pronto per le sfide, ma il mio cuore non più. Ho dato tutto ciò che avevo. Sento che è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia".

E’ solo una parte del lungo messaggio rilasciato sui propri canali social da Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, che ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Il 34enne ha quindi annunciato il ritiro dai campi appendendo i guanti al chiodo dopo una carriera di successo durata ben 18 anni e iniziata nelle giovanili del Legia Varsavia e poi sbocciata dal 2006 nell’Arsenal, squadra che per tanto tempo è stata come una seconda casa. In maglia Gunners, il portiere polacco ha portato a casa due FA Cup e una Community Shield prima di trasferirsi in Italia, alla Roma. Con i giallorossi, il numero uno si è affermato tra i migliori portieri del panorama calcistico tanto che nell’estate 2017 la Juventus lo acquista per 12 milioni di euro.

Szczesny e la Vecchia Signora, un rapporto durato sette anni costellato da momenti di gloria e altri momenti più bui, come quello vissuto solamente due settimane fa. Il classe 1990 ha infatti rescisso il proprio contratto con i bianconeri a causa della mancata intesa sul rinnovo. Chiaramente, non sono mancate le offerte per lui: Monza, club dell’Arabia Saudita e di Mls si sono fatti avanti ma Tek, clamorosamente , ha detto no, rinunciando ad un’ultima esperienza tra i pali.

Oltre alle squadre di club, Szczesny saluta anche la nazionale polacca con la quale ha disputato 84 partite.