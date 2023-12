Il positivo energe. "Bisogna rialzarsi, serve forza mentale»

Antonio Energe è stato uno dei protagonisti più positivi della giornata da dimenticare in fretta di Vercelli. Con il ritorno di Colavitto il giocatore è cresciuto e contro il Sestri ha realizzato il terzo centro personale della stagione. Peccato che non sia servito all’Ancona per conquistare un risultato positivo: "Una sconfitta che brucia parecchio per come è arrivata – ha dichiarato nel post partita –. Nel primo tempo abbiamo fatto una delle migliori partite dall’inizio della stagione; mentre nel secondo non so proprio cosa sia successo dopo il primo gol che abbiamo subito. Probabilmente c’è stato un blackout. Speriamo di rialzarci subito e portare punti a casa già dalla prossima partita. Dal punto di vista mentale dobbiamo essere forti, perché in questi momenti si vede davvero quanto la squadra sia pronta. Il gol del pari? Il pareggio l’ho visto dalla panchina, non so dire se fosse fuorigioco".