Il presidente Bosco fa un regalo alla Vis. Preso l’attaccante del Modena Giovannini

La Vis porta a casa un giocatore importante, grazie agli sforzi del presidente Bosco che ha voluto arricchire la rosa con un trequartista-attaccante con un passato in serie B. Si tratta di Romeo Giovannini, giocatore offensivo di proprietà del Modena (24 partite in B con 1 gol nel 22-23). In precedenza sempre Modena 18 gare in C e a Carpi 37 partite con 4 gol sempre in C. L’anno scorso dopo una parentesi all’Entella poi promossa in B (12 presenze e 1 gol) era stato girato al Gubbio (11 presenze). Può ricoprire il ruolo di Cannavò, ruolo che può essere interpretato anche da Vezzoni: giocatore tecnico, a cui piace saltare l’uomo e con doti spiccatamente offensive, pur nella sua duttilità. Sfuma a questo punto il ritorno di Raychev che sembrava vicino negli ultimi giorni, ma la Vis in quel ruolo chiave ha preferito affidarsi a un giocatore di sicura esperienza. Giovannini potrebbe essere ufficializzato oggi, la trattativa infatti è ormai conclusa: arriva a titolo definitivo. Potrebbe riportare a Pesaro nelle prossime anche Tavernaro. Il prestito dal Venezia sta per essere formalizzato e l’esterno offensivo capace anche di ricoprire diversi ruoli a centrocampo, potrebbe riunirsi alla squadra già in settimana, fornendo a Stellone una ulteriore alternativa a centrocampo anche in vista della partita di Pineto. Il terzo obiettivo della Vis è portare a Pesaro un difensore in grado di assicurare stabilità in fase di marcatura e pericolosità nei colpi di testa, quello insomma che Coppola e Palomba avevano garantito nell’ultima stagione.

Capitolo cessioni. Per Molina si attende l’ufficialità da Trapani. La società siciliana dovrebbe mettere nero su bianco per l’attaccante vissino entro la settimana. La rosa biancorossa andrà ulteriormente sfoltita, sopratutto nei suoi elementi Primavera: alcuni giovani che son stai visionati da Stellone, potrebbero far ritorno alle rispettive giovaninili. In procinto di lasciare Pesaro anche l’attaccante Camarlinghi dotato di ottime qualità tecniche, ma che non rientra nei piani del club. Per lui potrebbe esserci una cessione definitiva. Quanto al ruolo di cambi di Pucciarelli e Paganini, Stellone potrà contare sul giovare Berengo, sul Primavera vissino Mariani classe 2008 che si sta comportando bene, su Nina che potrebbe restare e inoltre sulla versatilità di altri giocatori capaci di essere spostati all’occorrenza al centro come Di Paola, Tavernaro, Vezzoni, che sulla fascia ha compagni di squadra con attitudini offensive come Bocs e Zoia. Insomma una squadra duttile, come piace a Stellone.