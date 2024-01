Il presidente del Fano Russo ci riprova: "Mi dimetto". Ma il proprietario resta lui

"ll sottoscritto Russo Mario Alessandro nato a Napoli il 15 Aprile 1978 rassegna le sue dimissioni dalla carica di Presidente dell’Alma Juventus Fano 1906 a partire dalla data odierna. La presente per le comunicazioni opportune alle sedi competenti. Distinti saluti. Russo Mario Alessandro". Un film già visto in quel di Fano, infatti già due anni fa Mario Russo aveva rassegnato le proprie dimissioni, per poi ritirarle: "Ma ora basta mi arrendo, vi consegno la squadra fatevi avanti e da domani iniziate a onorare le scadenze di questa stagione e delle scorse perché io non lo farò più – scriveva Russo il 6 febbraio 2022 –. Da domani rimarrà solo chi vorrà disinteressatamente contribuire a finire la stagione. E vi ringrazio per avermi fatto definitivamente capire che Fano non è il mio posto. L’ex presidente Mario Russo". Mario Alessandro Russo sarebbe però presidente soltanto nell’organigramma federale, in quanto l’Alma Juventus Fano è una Società a Responsabilità Limitata, e Russo risulterebbe quindi l’amministratore unico non essendo stato istituito un consiglio di amministrazione.

Non essere più presidente comporta comunque tutti i doveri di un amministratore unico, ossia quello di dirigere, amministrare la società e rappresentarla nei confronti dei terzi. Russo resterebbe anche socio maggioritario con il 51% delle quote, mentre il 49% apparterrebbe a ‘Tab technology’, società di cui Mario Alessandro Russo è amministratore unico, e questo significherebbe che Russo non può comunque sottrarsi al pagamento degli stipendi, dei fornitori e di qualsiasi debito la società contragga.

La notizia delle dimissioni di Russo è stata accolta con sorrisi di scherno dai tifosi, e non c’è nemmeno stupore per la notizia. "Il mio pensiero è che queste sue dimissioni siano una messa in scena, e lui rimarrà fino alla fine del campionato, dato che non è la prima volta che le rassegna. Domenica sono stati fatti dei cori contro le sue decisioni, ma non ci si poteva aspettare diversamente. Le dimissioni quindi non stupiscono più di tanto" è il parere del tifoso granata Andrea Talamelli.

"Per tua sola ed unica colpa hai perso un incasso importante, hai perso una giornata di festa che i tifosi fanesi e di Fossombrone hanno ugualmente fatto fuori dal Mancini, hai perso il sostegno della giunta comunale e soprattutto hai perso definitivamente la faccia – è il commento del club ‘Forza Alma’. – Pensavi di umiliarci, ma non ci sei riuscito. Russo hai perso solo tu! Grazie ragazzi per il saluto sotto la curva che avete ugualmente fatto domenica dopo la gara con il Fossombrone, siete grandi! Forza Alma!".

La squadra intanto ha ripreso ad allenarsi in vista della trasferta di Riccione, e nonostante tutto loro continuano ad allenarsi a testa bassa e con dedizione per l’attaccamento alla maglia e alla città. Lo hanno dimostrando lottando e mettendoci il cuore contro il Fossombrone, e a fine gara hanno applaudito la tribuna e sono andati anche sotto la curva vuota per dimostrare il rispetto che hanno per la tifoseria e per la città.

Lara Facchini