Il presidente della LND Abete. "Senza i Dilettanti non ci sarebbe il calcio. La nostra base fondamentale per i professionisti»

di Doriano Rabotti

Giancarlo Abete è stato tantissime cose, nella sua vita, a tutti i livelli del calcio: presidente della Figc e vice dell’Uefa, oltre che deputato della Repubblica. Dal 2022 è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti che a Ferrara si appresta a vivere un weekend di grande fermento, con l’iniziativa ’Quarto Tempo’.

Abete, di che cosa si tratta?

"È un’iniziativa che dopo la prima edizione in Abruzzo si trasferisce a Ferrara, si chiama così perché dopo il primo, il secondo e il terzo tempo dopo la partita, c’è un momento di riflessione e di confronto sul mondo dilettantistico e giovanile. Un mondo che conta 1 milione e 100.000 tesserati, 550.000 partite ufficiali, 11.000 società, 60.000 squadre, che unisce società dilettantistiche e che fanno soltanto settore giovanile. È la base della piramide, poi il mondo professionistico lavora sulla specializzazione".

Loro sono il vertice.

"Noi siamo molto articolati sul territorio perché abbiamo 20 comitati regionali, quasi 140 delegazioni, siamo presenti ovviamente in tutte le regioni con una struttura di personale dedicato e quindi vogliamo per la prima volta coinvolgere tutti i componenti degli organi periferici territoriali, per far crescere il livello di coinvolgimento che vede protagonisti tutti quei dirigenti dotati di buona volontà che cercano di tenere insieme un mondo molto ricco, articolato e frammentato. Ci sarà anche il ministro Abodi in un momento di confronto con tutte le componenti federali, con il Presidente Gravina, i presidenti delle leghe, tenendo conto che con la riforma dell’ordinamento sportivo c’è stata una rivoluzione copernicana: ora abbiamo circa 46mila contratti di lavoro autonomo, quindi una dimensione che diventa più significativa".

Quale può essere il ruolo dei dilettanti oggi?

"Noi sappiamo perfettamente che il mondo dei professionalisti è un mondo apicale, di globalizzazione, una realtà che nel vissuto comunicazionale è il calcio. Le storie, le tradizioni, l’importanza delle società, il contesto internazionale, fanno sembrare che il calcio sia soltanto quello dei professionisti. Ma un milione e centomila tesserati sono un dato importante. Il calcio non è un’industria, è un grande fenomeno sociale che riesce anche a raggiungere dei livelli di importanza sul versante economico. Ma se lei va a vedere le prime 500 società in Italia per fatturato, non ci trova una società di calcio, non ce n’è una che fatturi un miliardo. Da imprenditore dico che bisogna stare attenti a non confondere la dimensione e la crescita del ruolo dello sport e del calcio a livello economico con la dimensione dell’identità dello sport in quanto tale. Il nostro calcio delle giovanili ha l’obiettivo di far capire che quando parliamo di grandi discipline dobbiamo parlare anche di una realtà di base importante quanto quella di vertice".

Ma i talenti per la nazionale ci sono oppure no?

"Io penso che pur avendo una nostra competitività, tutti quanti concordino sul fatto che il ricambio generazionale in termini qualitativi non è quello di una volta, ci saranno dei motivi se alcuni risultati a livello di rappresentative non arrivano. Noi facciamo un’attività di base che è similare a quella del Club Italia, abbiamo le nostre rappresentative nazionali dall’Under 15 all’Under 19. Siamo una rete che setaccia il talento a livello locale. Ma ci sono dati oggettivi: quando Lippi vinse i mondiali in Serie A c’era il 66% di giocatori selezionabili per la nazionale e 33% non selezionabili, adesso la percentuale si è invertita".

Lei conosce tutte le stanze in cui si decide e si discute: perché il calcio italiano fa così fatica a fare sistema?

"In realtà quella che c’è ora è una federazione un po’ più matura, con problemi più complessi, può avere difficoltà a fare sintesi perché una volta nel mondo del calcio c’erano due-tre componenti, ora c’è una maggiore frammentazione. Però non mi sembra che in questo momento il problema sia stare insieme, c’è più una difficoltà di competitività e di equilibri economici".