Il presidente Trozzi ha incontrato i responsabili blucerchiati della next generation. Il Camerano si affilia alla Samp

Camerano e Sampdoria. Ora l’affiliazione è ufficiale. Nero su bianco e tanta voglia di crescere insieme in questo matrimonio che lega il club del presidente Massimiliano Trozzi a una delle società più prestigiose del calcio italiano. La stretta di mano è avvenuta nella sede del Camerano, dove erano presenti Trozzi, Claudio Lucchini, responsabile Next Generation Sampdoria, ex Parma, Chievo Verona e Atalanta, e Francesco Beccacece, osservatore blucerchiato ed ex Atalanta e Ancona. Le parti si erano conosciute in occasione del Raduno Giovani Calciatori, griffato Sampdoria e organizzato allo stadio Montenovo di Camerano a fine 2024. "L’affiliazione nasce con l’intento di diventare il punto di riferimento marchigiano all’interno del nuovo progetto della Sampdoria, fortemente voluto dal presidente Matteo Manfredi - le parole del presidente Trozzi -. I primi passi di questo matrimonio saranno la partecipazione al Torneo di Cervia giovanile, dal 16 al 18 maggio, riservato a tutte le società affiliate alla Sampdoria, poi l’organizzazione di un Camp Estivo, con date ancora da definire (dovrebbe essere allestito a fine giugno),nonché la partecipazione di tecnici qualificati della Sampdoria ad alcuni allenamenti del nostro settore giovanile. Sarà la Sampdoria a esporre nelle prossime settimane il progetto alle famiglie gialloblu. Stiamo investendo in un progetto a lungo termine e il sogno è di vedere un ragazzo del posto magari nel palcoscenico più importante, quello della A".