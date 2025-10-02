Il primo bilancio dei rossoblù. Il Gubbio stupisce, è un avvio super positivo. Di Carlo punta a confermarsi anche a ottobre

È cominciato il mese di ottobre per il Gubbio e la stagione entra sempre di più nel vivo. I rossoblù archiviano un settembre positivo anche se chiuso in calando sia a livello di prestazioni che di risultati, perdendo così contatto con le primissime posizioni della classifica. Quello a cui si affaccia il Gubbio è quindi un mese che sì, potrebbe esprimere giudizi importanti su quelle che potrebbero essere le ambizioni della squadra guidata da Domenico Di Carlo ma potrebbe essere anche considerato un mese più "tranquillo" e transitorio. Quattro le partite: si parte domenica 5 contro il Pontedera (calcio d’inizio ore 20:30), si continua con la trasferta di Arezzo di venerdì 10 sempre alle 20:30, quindi la sfida in casa con il Guidonia Montecelio di sabato 18 (ore 17:30) e poi la trasferta a Carpi del 25 (ore 17:30). Per coefficiente di difficoltà, il match che attira maggiormente l’attenzione è sicuramente quello in casa dell’attuale capolista Arezzo, ma anche negli altri tre i rossoblù non potranno non scendere in campo con il giusto livello di concentrazione e qualità. Un altro fattore da considerare è l’assenza di turni infrasettimanali: in questo mese il Gubbio, (s)fortuna a parte, potrebbe riuscire a reintegrare al massimo tutti gli acciaccati e infortunati che hanno causato non poche difficoltà allo staff tecnico e che potranno certamente dare una grossa mano per il rush finale del girone d’andata. Senza correre troppo in avanti, già con il Pontedera servirà un miglioramento rispetto a quanto visto nelle ultime due o tre uscite. Se con il Bra è stata la vittoria a cancellare l’amaro di una prestazione condizionata da molte situazioni, con Campobasso e Vis Pesaro i risultati non hanno aiutato in quel senso, ma lo dovrebbero aver fatto nella testa dei giocatori. Forse si era innescato, anche involontariamente, un meccanismo di autocompiacimento che rendeva la squadra più leggera e "molle", ma sconfitte e prestazioni sottotono possono aiutare e non poco a ritrovare la giusta concentrazione e motivazione, specialmente quando si parla di uno spogliatoio eterogeneo a livello anagrafico.

Federico Minelli