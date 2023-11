Il progetto di Cannavaro. Un’accademia nell’ex ’casa’ di Maradona

L’ex azzurro Fabio Cannavaro mette in piedi una vera e propria operazione nostalgia. Aperte ieri le porte del Centro Paradiso, il quartier generale anche del Napoli di Maradona nel quartiere di Soccavo che l’ex calciatore partenopeo, oggi allenatore, ha acquistato. Sono cominciati i lunghi lavori per ridare vita a un luogo abbandonato da 20 anni e completamente da ristrutturare, sia nel campo che negli edifici che ospitavano uffici, mensa, spogliatoi. "Sono cresciuto calcisticamente qui – dice –, con il tecnico Bianchi che portava noi ragazzini. C’era stato il Napoli di Maradona, per me è un luogo sacro". L’idea è quella "di cercare di riportare questo campo a vivere ancora, recuperare l’energia, usare tutti i materiali super moderni per realizzare una struttura sostenibile. Non conosco i tempi, c’è molto da fare, ma il sogno è quello di vedere i bambini e creare un’accademia dove insegnare le basi del calcio".