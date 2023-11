Il programma. Al Del Conero arbitrerà Perri

Le gare della 14ª giornata. Oggi. Ore 16.15: Pineto-Perugia: Nicolini di Brescia; Ore 18.30: Ancona-Recanatese: Perri (foto) di Roma. Domani. Ore 14. Fermana-Arezzo: Di Cicco di Lanciano; Ore 16.15: Carrarese-Spal: Gabriele Sacchi di Macerata; Cesena-Lucchese: Grasso di Ariano Irpino; Gubbio-Sestri: Di Reda di Molfetta; Lunedì. Ore 18.30: Vis Pesaro-Torres: Lovison di Padova. Rinviate. Pontedera-Pescara (si giocherà il 5 dicembre alle 18.30); Virtus Entella-Juve Next Gen (si giocherà il 19 dicembre alle 20.30); Olbia-Rimini (si giocherà il 6 dicembre alle 20.30). Classifica. Cesena, Torres 30; Perugia 24; Carrarese 23; Recanatese, Pescara 21; Pineto, Pontedera 20; Gubbio 17; Lucchese*, Ancona 16; Rimini, Arezzo, Olbia 15; Entella 14; Sestri, Vis Pesaro, Spal 12; Juve Next Gen* 11; Fermana 7. * una gara in meno