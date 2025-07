Il programma: ancora un caso il protocollo meteo

Il programma degli ottavi al Mondiale per Club si avvia a conclusione con Real-Juve di stasera (21) e Borussia Dortmund-Monterrey di stanotte (3). Le vincenti delle due sfide si incontreranno nei quarti sabato alle 22 italiane: e nella stessa parte del tabellone l’altro quarto, già definito, è Psg-Bayern Monaco (Neves nella foto) in programma sabato alle 18 italiane.

Nella prima metà del tabellone, invece, c’è l’incrocio dato dalla sfida dell’Inter e di Manchester City-Al-Hilal, andata in scena quest’ultima nella notte italiana. Già fissato l’altro quarto, Palmeiras-Chelsea, sabato alle 3 italiane.

Del Mondiale, si continua a discutere il protocollo che prevede l’interruzione di una partita qualora un fulmine colpisca a meno di dodici chilometri dall’impianto in cui si gioca. Una misura precauzionale che negli Stati Uniti è stata decisa con cognizione di causa e con esperienza in caso di eventi pubblici: ma che si riproporrà tra un anno ai Mondiali ‘classici’ con le nazionali.

E c’è poi la questione della stanchezza delle squadre europee, giunte dopo stagioni già estenuanti e pure costrette a preparare con ritardo i prossimi tornei nazionali.

"Tuchel dice che Liverpool e Arsenal avranno un vantaggio enorme su di noi? – dice Guardiola – Provo a non pensarci, altrimenti divento ansioso. Riposeremo il tempo che la Premier ci concederà e partita per partita, mese per mese vedremo. Magari a novembre, dicembre o gennaio rifatemi la domanda. Magari potrei rispondervi: “Siamo un disastro, siamo sfiniti, il Mondiale per Club ci ha distrutti”. Non lo so, è la prima volta, vedremo".