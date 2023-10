Il programma. Domani per l’Ancona il derby a Fermo

Partite e arbitri in Serie C dove tra domani e lunedì si giocheranno le gare dell’undicesima giornata. Domani alle 14: Juve Next Gen-Olbia: Cappai di Cagliari; Torres-Spal: Gigliotti di Cosenza.

Ore 18.30: Pescara-Recanatese: Lovison di Padova.

Ore 20.45: Fermana-Ancona: Gauzolino di Torino; Lucchese-Pontedera: Di Reda di Molfetta.

Lunedì alle 20.45: Arezzo-Gubbio: Gianquinto di Parma; Cesena-Carrarese: Bordin di Bassano del Grappa; Perugia-Entella: Mastrodomenico di Matera; Sestri-Rimini: Bozzetto di Bergamo; Vis Pesaro-Pineto: Nigro di Prato.

Classifica: Torres 26; Cesena*, Pescara 20; Perugia 18; Carrarese 17; Gubbio 16; Recanatese 14; Pineto* 13; Lucchese*, Ancona 12; Pontedera, Entella*, Spal, Olbia*, Arezzo 11; Vis Pesaro 10; Juve Next Gen*, Sestri, Rimini 8; Fermana 6.

* una gara in meno