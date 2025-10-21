Il programma: l’Arsenal lanciato ospita l’Atletico

La terza giornata di Champions si apre con il Barcellona che ospita l’Olympiacos, ma l’incontro di cartello della giornata di oggi vede l’Arsenal ricevere l’Atletico Madrid. I londinesi allenati da Mikel Arteta (nella foto) hanno la possibilità di allungare la propria imbattibilità, mentre i madrileni hanno l’urgenza di portare a casa almeno un punto per non perdere subito il contatto con le prime. Domani l’Atletico Bilbao ospita il Qarabag con i baschi si ritrovano ancora a zero punti e gli ospiti che hanno il compito di dimostrare di essere una realtà emergente.

Oggi: Kairat-Pafos (18.45), Barcellona-Olympiacos (18.45), Newcastle-Benfica (21), Union St. Gilloise-Inter (21), Copenaghen-Dortmund (21), Psv-Napoli (21), Villarreal-Manchester City (21), Bayer Leverkusen-Psg (21), Arsenal-Atletico (21).

Domani: Athletic Bilbao-Qarabag (18.45) Galatasaray-Bodo/Glimt (18.45), Bayern Monaco-Bruges (21), Real Madrid-Juventus (21), Monaco-Tottenham (21), Sporting Lisbona-Marsiglia (21), Francoforte-Liverpool (21), Atalanta-Slavia Praga (21), Chelsea-Ajax (21).

Classifica: Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Inter, Arsenal, Qarabag 6 punti; Borussia Dortmund, Manchester City, Tottenham 4 punti; Atletico Madrid, Newcastle, Marsiglia, Bruges, Sporting Lisbona, Eintracht Francoforte, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Napoli, Union St.Gilloise, Galatasaray, Atalanta 3 punti; Juventus, Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen 2 punti; Villarreal, Psv, Copenaghen, Olympiacos, Monaco, Slavia Praga, Pafos 1 punto; Benfica, Athletic Bilbao, Ajax, Kairat 0.