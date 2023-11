Il programma. Napoli che chance: con l’Union Berlino per qualificarsi

Napoli, missione ottavi di Champions. Sono a un primo match point gli uomini di Garcia (nella foto): un’eventuale vittoria oggi contro l’Union Berlino, con la possibile sconfitta del Braga in casa del Real, aprirebbe le porte del prossimo turno agli azzurri. Per Rudi sarebbe oro colato vista la crisi dei campani. L’appuntamento è alle 18,45 in un Maradona non del tutto pieno. Poche variazioni alla formazione titolae, potrebbe trovar spazio Mario Rui a sinistra al posto di Olivera. "Con l’Union non sarà facile", ammette Garcia. Oggi il ritorno di Osimhen dalla Nigeria, ma, fino al rientro in campo, l’attaccante di riferimento sarà sempre Raspadori.

Le gare di oggi

Girone A

Bayern Monaco-Galatasaray (21), Copenaghen-Manchester United (21).

Classifica: Bayern Monaco 9, Galatasaray 4, Manchester United 3, Copenaghen 1.

Girone B

Arsenal-Siviglia (21), Psv Eindhoven-Lens (21).

Classifica: Arsenal 6, Lens 5, Siviglia e Psv Eindhoven 2.

Girone C

Napoli-Union Berlino (18.45), Real Madrid-Braga (21).

Classifica: Real Madrid 9, Napoli 6, Braga 3, Union Berlino 0.

Girone D

Real Sociedad-Benfica (18.45), Salisburgo-Inter (21).

Classifica: Real Sociedad e Inter 7, Salisburgo 3, Benfica 0.