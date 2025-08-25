Il prossimo avversario. Sabato la trasferta in casa del Gubbio

Dopo due giorni di meritato riposo, oggi pomeriggio la Samb torna ad allenarsi al Centro Sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo in vista della trasferta di Gubbio in programma sabato (fischio d’inizio alle 21). Palladini e tutto lo staff tecnico faranno il punto della situazione, dopo il successo con il Bra, valuteranno le condizioni fisiche di tutti i rossoblù.

Si apre anche la settimana che porta alla chiusura del calciomercato, fissata per il primo settembre. Non è detto che la Samb intervenga per potenziare la squadra, anche se la società resta vigile per trovare gli elementi giusti che possano fare compiere alla formazione rossoblù un importante salto di qualità.

Saranno valutate, poi, le posizioni dei numerosi giovani, che rischiano di trovare poco spazio in questa stagione. Il 2006 Flavio Tataranni è seguito da diverse formazioni di Serie D, tra cui il Giulianova. Assente sicuro a Gubbio sarà Nouhan Touré, che sconterà il secondo e ultimo turno di squalifica rimediato la stagione passata con la maglia del Teramo.

Anche gli umbri hanno debuttato con una vittoria, di misura, a Rimini (decisiva la rete di Tomassini). Dovrebbe essere libera la trasferta per i tifosi rossoblù, con un migliaio di biglietti a disposizione. Se ne saprà di più nelle prossime ore.