Il protagonista. Tonali è una nuova certezza: "In campo come undici Ringhio»

Pochi giorni fa sembrava fuori gioco per l’infortunio patito alla spalla con il Newcastle. Poi Sandro Tonali si è dimostrato ’gattusiano’ nel recuperare a tempo di record, rimettendosi al centro dell’Italia del pallone. "Gattuso ci ha trasmesso fin da subito la sua voglia e la sua cattiveria, che prima non mancava ma era a livelli più bassi. Con Gattuso abbiamo parlato tanto, tutto quello che mi darà lo prenderò come il consiglio di un padre – dice intervistato da Sky Sport –. Il nostro primo pensiero è vincere senza guardare alla Norvegia o ai playoff – ha detto il centrocampista del Newcastle – Andiamo con ordine e pensiamo intanto ai tre punti. Dobbiamo fare in modo di essere undici Gattuso in campo".

Con l’Estonia, non tutto ha brillato dall’inizio ed è servito un tempo per iniziare a prendere il largo nel punteggio. "Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà – conferma Tonali a Rai Sport – bisogna sempre aiutare tutti e tirar fuori tutti, questo sto facendo. Siamo riusciti a fare una partita facendo tanti gol, divertendoci nonostante il primo tempo difficile. Siamo stati ordinati e concentrati, non abbiamo subito, eravamo sempre positivi. Gattuso ci sta trattando come giocatori forti, perché siamo questi, noi gli stiamo dando questo, ci sta dando tranquillità".