Il punto sul mercato: trattativa per Olivieri. Attesa la fumata bianca per Vlahovic, Cittadini e Artistico

Grande successo di pubblico per la due giorni di Speziafest. Centinaia i tifosi aquilotti che hanno assiepato l’area mare di Ruffino per esaltare la passione e la fede per lo Spezia calcio 1906. I supporter stanno già organizzando le prime ‘trasferte’ per le amichevoli estive contro il Gherdeina (23 luglio), Lecce (27 luglio) e Cittadella (30 luglio). Tra le righe è emersa anche la decisione della Curva Ferrovia di riesporre, con il nuovo campionato, striscioni e bandiere dopo le proteste degli ultimi mesi.

Sul fronte mercato, sono in dirittura gli ingaggi dell’attaccante Vanja Vlahovic (prestito) e del difensore centrale Giorgio Cittadini (prestito con diritto di riscatto), entrambi provenienti dall’Atalanta. Con il club orobico trattativa avviata anche per l’esterno Andrea Olivieri, ambito anche dal Venezia. Con la Lazio parti al lavoro per addivenire a una soluzione per ciò che riguarda l’attaccante Gabriele Artistico. Determinante, per il buon esito della trattativa, il volere del giocatore che vuole fortemente lo Spezia. Come anticipato su queste pagine si delineerà una sintesi tra le richieste del club capitolino di un prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto e quelle dello Spezia che vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto magari concedendo il diritto di recompra alla Lazio a una cifra già fissata.

Dovrebbe poi sbloccarsi anche il trasferimento di Salvatore Elia al Palermo (l’atleta si sta allenando a Forte dei Marmi con Di Serio), con esito positivi per le casse sociali e l’indice di liquidità: 1,5 milioni di euro la somma che lo Spezia introiterà complessivamente. Speranze per Mirko Antonucci al Bari per una somma intorno al milione di euro, mentre per Lapadula, già al lavoro in questi giorni di vacanza in palestra, si valuterà nel corso del ritiro. Restano calde le trattative per Antonio Candela del Venezia, Pietro Beruatto del Pisa e Giacomo Quagliata della Cremonese.

Fabio Bernardini