Il rosso durante la partita con la Recanatese costerà almeno un turno all’attaccante Nanapere che dovrà saltare la delicata sfida con il Notaresco. Il Castelfidardo riprenderà dai soliti squalificati pesanti

Una pausa che forse capita a puntino per il Castelfidardo. Domenica il torneo di D osserverà il riposo previsto per la partecipazione della Rappresentativa Under 18 alla Viareggio Cup. Il campionato di quarta serie riprenderà solo domenica 23 marzo per iniziare la volata finale con le ultime sette giornate. Una sosta con il sorriso per il Castelfidardo. Il bicchiere è mezzo pieno nella formazione di mister Marco Giuliodori che è tornata domenica a muovere la classifica pareggiando contro la Recanatese. Anche se la nota stonata della giornata è stato quel cartellino rosso sventolato a Nanapere dopo poco più di mezz’ora che ha costretto Fabbri e compagni a giocare in inferiorità numerica per il resto della sfida. E così l’attaccante dei biancoverdi dovrà saltare l’importante trasferta di Notaresco alla ripresa del campionato. Ieri sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. Una giornata di squalifica a Emmanuel Nanapere (espulso per doppia ammonizione), due giornate invece a Mascolo della Recanatese e una giornata ad Alfieri sempre della Recanatese, quest’ultimo per recidività in ammonizione. Nessun squalificato invece nel Notaresco. Insomma sarà un Castelfidardo non al completo quello che scenderà in Abruzzo, anche se mister Giuliodori conta di recuperare buona parte degli altri acciaccati. A partire da Baldini, in panchina contro la Recanatese, tenuto precauzionalmente a riposo per un risentimento muscolare. Anche Cotugno - schierato titolare - e Carano (in panchina) domenica non erano al meglio. Ecco perché il punto conquistato dai fidardensi nel derby casalingo contro i giallorossi di Bilò si è rivelato importante per la classifica, ma soprattutto per il morale. Allenatore e giocatori a fine partita hanno tenuto a sottolineare che l’importante era non perdere, tornare a muovere quella classifica che era ferma da due giornate con le sconfitte contro la Civitanovese e Atletico Ascoli. Un pareggio da non buttare vista l’inferiorità numerica e le condizioni fisiche non ottimali di alcuni elementi. Un punto che è servito per riprendere ieri gli allenamenti con il morale giusto. Mister Giuliodori non ha concesso infatti nessun giorno di riposo supplementare alla squadra. Questa settimana, nonostante la sosta, Fabbri e compagni si alleneranno tutti i giorni compreso sabato.