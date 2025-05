Il sogno della Vis è finito: il Pescara la elimina imponendosi per 2-0 all' Adriatico

Pesaro, 21 maggio 2025 - All' Adriatico di Pescara il clima è quello delle grandi occasioni. Sono più di dodicimila infatti i pescaresi a supporto degli uomini di Baldini, che dopo la straordinaria rimonta dell' andata hanno il morale alle stelle. Il 2-4 maturato al Benelli obbliga infatti la Vis a vincere con tre gol di scarto. Dopo l'infortunio di Okoro nei primi dieci minuti le due squadre, mantendo un' elevata intensità di gioco, si annullano a vicenda. Il primo tra i portieri ad essere impegnato è quello vissino alla mezz'ora. Vukovic infatti deve distendersi per impedire a Bentivegna di trovare l'ennesima gioia personale, dopo il gol del 2-4 dell' andata. Match che tuttavia si sblocca solo sul finale di tempo. Tonin al minuto quarantaquattro è infatti scaltro a sfruttare un errore di Coppola che seppur in anticipo scivolando non riesce ad allontanare. L'attaccante di Baldini a tu per tu con Vukovic lo infila grazie ad una conclusione che gli sfila sotto le gambe. Nel recupero di primo tempo anche Nicastro a tu per tu con Plizzari insacca con una conclusione sul secondo palo. La sua rete viene tuttavia annullata dopo un consulto al Var a causa di un precedente fallo di mano di Bove. Al rientro degli spogliatoi è lo stesso Nicastro a sprecare sottoporta un insidiosissimo cross teso di Paganini. All' ora di gioco Plizzari se la vede ancora brutta sia dopo un colpo di testa indirizzato nella propria porta da parte di Letizia sia dopo un recupero palla in piena area di Cannavò,non cinico nel concludere. Vis che al sessantaseiesimo si vede annullare l'ennesimo gol dal Var, in questo caso per il fuorigioco dell'autore del gol Tavernaro. Al minuto settantadue la Vis sbanda ma Vukovic a tu per tu con Merola riesce ad opporsi con una gran parata alla botta sicura del biancoazzurro. Vis che a un quarto d'ora dal termine, dopo aver sprecato l'ennesima occasione per il pari con Nicastro viene punita dagli uomini di Baldini. Se la punta biancorossa in piena area di rigore dopo un perfetto stop di petto non inquadra la porta Ferraris dalla parte opposta del campo non sbaglia. Al minuto ottantaquattro infatti il pallone calciato da Merola dopo esser transitato sul palo viene insaccato sottoporta da Ferraris che congela la gara sul due a zero. Pescara che dopo essersi imposto nei centoottanta minuti con un totale di 6-2 sulla Vis in semifinale se la vedrà con l'Audace Cerignola reduce da due pareggi contro l'Atalanta under 23. La Vis vede invece concludersi ai quarti di finale dei playoff la sua migliore stagione della storia. Pur disputando una gara di qualità e sacrificio gli uomini di Stellone, dopo aver fatto sognare un' intera piazza per tutto l'arco della stagione, non sono riusciti all' Adriatico nell' ennesima impresa della stagione.

Il tabellino

Pescara: Plizzari; Letizia, Brosco(19' Lancini), Pellacani, Moruzzi(18's.t Crialese); Meazzi, Kraja, Dagasso(29' s.t Valzania); Merola, Tonin(1's.t Cangiano), Bentivegna(1's.t Ferraris) All. Silvio Baldini

Vis Pesaro: Vukovic, Ceccacci(38's.t Di Renzo)

, Coppola, Bove(23's.t Peixoto); Zoia, Paganini, Pucciarelli, Cannavò( 38's.t Mariani); Di Paola(23's.t Orellana), Nicastro,Okoro(9' Tavernaro )All. Roberto Stellone

Arbitro: Domenico Di Bella di Napoli.