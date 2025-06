Il sorteggio. Domenica di nuovo al Mirabello

Ancora il calore del Mirabello per spingere la Vianese in Serie D. Il sorteggio della Lnd ha stabilito che i rossoblù di mister Umberto Sarnelli giocheranno domenica (ore 16) l’andata della finalissima degli spareggi nazionali in casa contro i sardi del Monastir e ci si augura di poter migliorare la cornice di 2000 spettatori che tre giorni fa ha fatto da cornice all’hurrà sui marchigiani del Montecchio Gallo. Ritorno la domenica successiva, 15 giugno (sempre alle 16), sul sintetico di Monastir con lo stesso regolamento in vigore per il primo turno: sarà ripescata in Serie D, al pari delle altre 6 vincenti delle altre finali play-off, la formazione che avrà fatto più punti sui 180’, in caso di parità si guarderà il maggior numero di reti segnate, infine si procederà con tempi supplementari ed eventuali rigori.

Il giudice sportivo ha punito con 900 euro il Monastir perché propri tifosi introducevano e usavano materiale pirotecnico (due petardi e cinque fumogeni) nel loro settore. Nessun giocatore appiedato per le due formazioni con mister Sarnelli che dovrà quasi certamente rinunciare al guardiano Alessandro Malpeli, indisponibile per impegni personali e già sostituito domenica scorsa dal baby Giovanni Di Fabrizio (2006), guardiano dell’Under 19 regionale, mentre non dovrebbero preoccupare le condizioni dello stopper Gabriele Mammi, sostituito a pochi minuti dal termine in seguito ad un contrasto di gioco.

Federico Prati