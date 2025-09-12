Il talentuoso centrocampista rossoblu ha brillato a Macerata: "Noi nuovi ci siamo subito integrati e questo è fondamentale». Vigor verso l’esordio in casa con l’ex Tonelli: "Il Giulianova ha ambizioni di alta classifica»

Il debutto casalingo della Vigor è sempre più vicino. Mister Magi ed il suo staff stanno limando gli ultimi dettagli in vista di un’altra sfida delicatissima, ovvero quella contro il Giulianova, in programma domenica alle 15 al "Bianchelli".

Se i giallorossi allenati da Cappellacci sono tornati, da quest’anno, in Serie D lo devono anche al fosforo, alle geometrie e all’esperienza di Simone Tonelli, oggi uno dei punti di riferimento del centrocampo della Vigor. Il talentuoso centrocampista di Marotta ha brillato nella gara d’esordio vincente di Macerata, risultando uno dei migliori in campo. Il suo recente passato però è già alla porta, pronto a bussare. Tonelli ha vissuto emozioni forti in Abruzzo e non nasconde il proprio apprezzamento nei confronti dei suoi ex compagni e di tutto l’ambiente giuliese.

"È una squadra forte, con alle spalle una società solida ed un ambiente molto carico - spiega Tonelli -. Hanno ambizioni di alta classifica quindi sappiamo sin da ora che ci aspetta una gara molto difficile. Detto ciò, a Macerata abbiamo vinto e convinto quindi ce la giocheremo alla pari. Sicuramente il Giulianova ha caratteristiche differenti dalla Maceratese quindi serviranno armi diverse per raggiungere il successo, ma alla Vigor non manca nulla".

Tonelli non ci ha messo molto ad accaparrarsi le chiavi del centrocampo rossoblu. Probabilmente il buon risultato della gara d’esordio è figlio di un ottimo percorso di ambientamento all’interno del mondo vigorino di tutti i nuovi arrivati.

"In estate il gruppo vigorino è stato rinnovato, ma ci siamo subito trovati - spiega l’ex Giulianova -. I ragazzi che erano parte della rosa dello scorso anno ci hanno aiutato tanto in questi mesi.

Oggi anche i nuovi sono perfettamente integrati e questo è un ingrediente fondamentale nel corso di una stagione".

Domani mattina il tecnico di Pesaro scioglierà gli ultimi dubbi e stilerà un bilancio su questa settimana di lavoro. Per Milli e Parrinello non ci sono mai state concrete speranze di recupero, discorso diverso invece per De Feo, che sta smaltendo il problema inguinale, al momento però nessuno in casa Vigor si sbilancia.

