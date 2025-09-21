Il turno. Tonfo del Livorno in casa. La Samb cade con il Carpi

Si è chiuso il turno del girone B di Serie C. L’Ascoli e il Gubbio approfittano della caduta dell’Arezzo e si avvicinano alla vetta: i marchigiani infliggono un pesante 3-0 al Livorno (panchina di Formisano in bilico) in trasferta, mentre gli umbri battono di misura il Bra. Ora entrambe le squadre sono a -1 dal primo posto.

Nelle altre gare vittoria scoppiettante della Juventus Next Gen sul campo del Pineto: un 3-2 che permette ai bianconeri di agganciare gli abruzzesi a quota otto. Anche il Carpi festeggia per la vittoria di misura sul campo della Sambenedettese, mentre il nuovo corso in casa Ternana parte con un pareggio in casa della Torres. Pari, senza reti, infine fra Vis Pesaro e Pianese.

Classifica - Arezzo 12, Ravenna 12, Ascoli 11, Gubbio 11, Pineto 8, Juventus Next Gen 8, Carpi 8, Campobasso 7, Guidonia Montecelio 7, Ternana 7, Forlì 6, Pianese 6, Vis Pesaro 6, Sambenedettese 5, Torres 5, Pontedera 4, Livorno 3, Perugia 3, Bra 2, Rimini -7. N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti