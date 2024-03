Il vice di Colavitto, Noviello: "Spero siano arruolabili almeno per la panchina». Mondonico e Prezioso in forse: "Hanno problemi gastrointestinali»

Vista la squalifica per due giornate a Gianluca Colavitto, oggi al Curi toccherà al suo secondo Marco Noviello guidare la squadra dalla panchina. E’ lo stesso Noviello a parlare della partita nel consueto appuntamento della vigilia: "Due giorni per preparare una partita non sono certo tanti. Oltretutto stamattina abbiamo avuto delle sorprese, con Prezioso e Mondonico che hanno fatto la nottata con problemi gastrointestinali. Avevamo preparato certe cose ma non sappiamo se i due giocatori saranno arruolabili oppure no. Sono problemi importanti, perché oltre a Spagnoli che è un attaccante che non si può regalare a nessuno, rischiamo di non avere neanche Mondonico e Prezioso che vanno ad aggiungersi agli infortunati Paolucci e Pellizzari. Vedremo nella giornata di domani (oggi, ndr) se saranno arruolabili oppure no". Certo è che il successo contro la Fermana ha riportato il sorriso in gruppo: "La vittoria contro la Fermana ha portato un’aria diversa, nello spogliatoio. C’è più entusiasmo, ma i ragazzi hanno sempre dimostrato attaccamento, si sono sempre allenati bene, da questo punto di vista non possiamo proprio dire nulla". Sul modulo Noviello spiega poco: "4-3-3? Non lo so, può darsi, avevamo un’idea e quest’idea con queste mancanze avrà bisogno di essere modificata, dovremo trovare le giuste soluzioni. Abbiamo la speranza che questi due giocatori possano essere arruolabili, almeno per la panchina. Il Perugia è una squadra costruita per vincere, con calciatori importanti, mi aspetto che dopo la sconfitta di Chiavari e davanti al pubblico di casa abbia una grande voglia di rivalsa". Anche sull’attacco qualche dubbio su chi sostituirà Spagnoli e chi gli giocherà a fianco: "Spagnoli è un giocatore difficile da sostituire. Però abbiamo ragazzi come Moretti, Cioffi, Energe, Giampaolo, giocatori che se verranno chiamati in causa daranno il massimo perché scalpitano per scendere in campo, specie Cioffi ed Energe che hanno una gran voglia di mettersi in mostra". Sulla lotta per la salvezza Noviello spiega: "Forse la quota salvezza si sta alzando, la concorrenza in basso è tanta, fanno tutti punti, penso che 41-42 punti, dovrebbero essere sufficienti per conquistare la salvezza diretta". Un pari a Perugia? "Sicuramente potrebbe essere ben accetto, siamo in una situazione in cui tutto fa brodo. Prima arriviamo alla quota salvezza e meglio è". Noviello conclude sull’espulsione di Colavitto contro la Fermana: "lo conosco da diversi anni, ha preso pochissime espulsioni. Stavolta è toccato a lui. Ci dispiace tantissimo, lui in panchina è fondamentale".

g.p.