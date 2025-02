Impresa dell’Atletico Bmg . Battuto il Sansepolcro

ATLETICO BMG 1 SANSEPOLCRO 0

ATLETICO BMG (3-5-2) Battistelli; Boninsegni, Fapperdue, Canalicchio; Chiaverini, Gatti, Guazzaroni,(48’st Mengoni), Proietti, Paciotti,(40’st Ciucci); Colombi, Carrello,(19’st Cuccioletta),(52’st Martellini). A disp.: Santini, Angeli, Rossi, Rinalducci, Lucaroni. All.: Francesco Farsi.

SANSEPOLCRO (4-3-3) Vassallo,(33’st Mariangioli); Del Siena, Andreani, Lorenzoni, Merciari,(33’st Quadroni); Bruschi, Gorini,(19’st Brizzi), Gennaioli; Pasquali,(10’st Barculli), Bartoccini, Valori,(19’st Mariotti). A disp.: Petricci, Corsini, Carbonaro, Innocentini. All.: Antonio Armillei.

Arbitro: Marco Apuzzo di Terni. (Mariani - Nardoni).

Marcatore: 23’pt Colombi rig.

NOTE: espulso al 52’st l’allenatore Francesco Farsi per proteste. (AB). Ammoniti: 14’pt Gorini, 46’pt Bruschi, (S), 40’pt Paciotti, (AB). Recupero: pt 1’ st 10’.

L’Atletico Bmg piazza l’impresa di giornata battendo il Sansepolcro capolista. Decide un rigore di Colombi al 23’ che ridà ossigeno alla classifica della Bmg e ferma la corsa dell’Armillei band. La cura Farsi, tornato al timone della Bmg per la seconda giornata di fila, sembra iniziare a dare i suoi frutti. La compagine del presidente Contardi torna a vincere dopo quattro turni di digiuno e si porta a 4 lunghezze dalla zona playout. Il Sansepolcro invece conosce la sconfitta dopo 10 giornate e vede avvicinarsi il Cannara ora a sole 2 lunghezze. Un Sansepolcro che in avvio prova subito a incanalare la gara sui binari giusti ma Battistelli fa sempre buona guardia. La svolta arriva, come detto, al 23’ quando Colombi è freddo dagli undici metri. Il terreno di gioco di Marcellano, reso pesante dalla pioggia, non agevola le manovre dei biturgensi che si trovano di fronte una Bmg decisa a portare a casa una vittoria fondamentale. Finisce così con il successo di misura di Fapperdue e compagni. Per il Sansepolcro il mese decisivo, considerando anche il doppio impegno di coppa, inizia con un ko.