In Coppa Italia di Promozione. Ac Lissone fuori alla prima. Eliminata dalla Casati Arcore

Nella passata stagione era considerata un obiettivo vero la Coppa Italia a Lissone, una strada valida per provare a salire in Eccellenza. Probabilmente lo era anche quest’anno, ma l’avventura della squadra di Santoni si chiude immediatamente al primo turno. Fatale il ko sul campo neutro di Verano contro la Casati Arcore, che sale così a quota 3 in classifica e a fine mese le sarà sufficiente un pareggio col Lesmo per qualificarsi. "Mi assumo tutte le colpe di questa sconfitta – dirà negli spogliatoi il tecnico romano –, perché probabilmente non sono riuscito a trasmettere alla squadra l’importanza di questa competizione, il vero valore di questo match". Di Gentile e di Martirani i gol vittoria dei biancoverdi.

Confortante successo anche per l’Universal Solaro, che sbanca Rovellasca grazie a Tartaglione e Greco. Contro il Ceriano ai giallorossi basterà un pareggio. Corsaro anche il Meda, vittorioso a Cantù col medesimo risultato grazie a Manuel Personé e a un autogol. Ed è sempre un 2-0 quello che decreta il successo della Speranza a Vimercate: ancora un’autorete, di Dionisi, e Fondrini marcano il tabellino.

Ro.San.