In Eccellenza si accendono le luci allo stadio Ferruccio, ospite il Cinisello. Seregno, esordio in notturna in Coppa Italia. Varini: "Il pubblico sarà il nostro uomo in più»

Sono solamente tre i match di Eccellenza che si giocano in anticipo al sabato, validi per la prima giornata del primo turno di Coppa Italia. Oltre al derby bergamasco tra Caravaggio e Tritium in programma alle 18, valido per il girone 6, e a Castellana-Carpenedolo del girone 14 con calcio d’inizio alle 16, scende in campo stasera alle 20.30 anche il Seregno, che accende le luci del Ferruccio per presentarsi al pubblico amico in occasione della gara interna contro il Cinisello. È l’unica gara “in notturna“ del programma. In realtà la presentazione ufficiale della squadra ai tifosi si è tenuta ieri sera nel consueto bagno di folla alla Festa della Madonna della Campagna, location scelta anche dodici mesi fa dal club azzurro per un saluto alla piazza e per far conoscere i volti dei nuovi giocatori in un contesto festaiolo.

L’operazione “simpatia“ della società presieduta dall’estate da Claudio Pozzi prosegue pure in occasione del match di oggi contro il Cinisello, visto che l’ingresso sarà gratuito. "È un invito alla città per iniziare insieme un percorso che porti gradualmente il Seregno Fbc a diventare la squadra e la casa di tutte e tutti i seregnesi", racconta lo stesso Pozzi spiegando il senso di questa iniziativa. Gli fa eco il suo predecessore Alfredo Varini, oggi presidente onorario e dirigente responsabile proprio della prima squadra. "Si tratta – dice – di un gesto di affetto per gli abitanti di Seregno e per gli appassionati del territorio. I nostri giocatori hanno bisogno del loro 12esimo compagno per scendere in campo convinti di poter vincere qualunque partita".

Ro.San.