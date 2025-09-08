In rimonta (5-1). Il San Venanzo si illude. L’Olympia Thyrus ne fa 5
OLYMPIA THYRUS 5 SAN VENANZO 1 OLYMPIA THYRUS (4-3-1-2): Federici C. 7; Angeli M. 6.5 (30’ st Angeli A sv),...
OLYMPIA THYRUS (4-3-1-2): Federici C. 7; Angeli M. 6.5 (30’ st Angeli A sv), Franceschini 7, Federici A. 7.5, Dita 7; Siragusa 6.5 (40’ st Giubilei sv), Grassi 7.5 (30’ st Vaca sv), Sugoni A. 7; Poggi 7; (38’ st Kuqi sv), Sugoni Mat. 7 (30’ st Miliacca sv), Gesuele 8. All. Sugoni Mar.7
SAN VENANZO (4-3-2-1): Lori 5, Baiocco 5.5, Gambacorta 5 (43’ st Alunni sv), Mignone 5.5 (15’ st Marietti 5.5), Grassi 6; Cenerini 5.5 (30’ st Zaccheo sv), Giommetti 6, Salustri 5 (1’ st Cardoni 5.5), Marianeschi F.5, Vicaroni 6 (20’ st Cavalletti 5), Cacciamano 6. All. Montecucco 5.5
Arbitro: Vitali di Perugia 6
Marcatori: 11’ pt Cacciamano (S), 15’ pt Federici A. (O), 30’ pt Sugoni Mat., 6’, 15’ e 29’ st Gesuele (O).
NOTE: espulso al 35’ st Cavalletti per gioco falloso;
Debutto da urlo per l’Olympia Thyrus che batte 5-1 il San Venanzo. Eppure l’avvio sembra favorevole per la formazione di Montecucco che dopo un quarto d’ora trova subito il vantaggio con il solito Cacciamano.
