In rimonta. Osimo Stazione, vittoria del cuore contro il Marina

STAZIONE: Bottaluscio, Ippoliti (22’ st Boccolini), Caruso (22’ st Karalliu), Staffolani, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Gyabaa, Pesaresi, Polenta (36’ st Strologo), Gelli (39’ st Giri). All. Michettoni.

MARINA: Gasparoni, Cucinella, Maiorano, Gregorini (9’ st Testoni), Giovagnoli, Medici, Sabbatini (23’ st Droghini), Rossetti, Rossini, Gabrielli (27’ st Piermattei), Gagliardini. All. Giorgini.

ARBITRO: Bartomioli di Pesaro. RETI: 27’ pt Gabrielli, 29’ st Gyabaa, 35’ st Karalliu. NOTE: espulso al 10’ st Michettoni, allenatore Osimo Stazione, per proteste

Una vittoria in rimonta per l’Osimo Stazione che vince e convince sul proprio campo superando il Marina e mettendo così alle spalle la sconfitta contro i Portuali. Al Bernacchia è il Marina, nel primo tempo, a scappare in vantaggio con Gabrielli dopo una ripartenza. Gyabaa di testa, a metà della ripresa, pareggia i conti, dopo diversi minuti di forcing intenso e asfissiante.