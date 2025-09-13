In trasferta al Tognon. Ostacolo Dolomiti per l’Alcione. Palombi resta in infermieria

Trasferta insidiosa per l’Alcione questo pomeriggio alle 15.00 allo stadio Tognon di Fontanafredda, dove affronterà la Dolomiti Bellunesi. Gli orange, reduci dal successo interno contro il Lumezzane, cercano la prima affermazione lontano dal Breda e si presentano all’appuntamento con una condizione fisica in netta crescita e un’identità di squadra già ben delineata, nonostante i tanti innesti estivi. Il tecnico Cusatis dovrà ancora rinunciare a Simone Palombi, out per un infortunio rimediato in allenamento. Ballottaggi a centrocampo, dove Galli appare davanti a tutti per una maglia da titolare come mediano. Sull’altra sponda, i padroni di casa arrivano dal pesante 3-0 incassato a Lecco e sono ancora a caccia del primo successo stagionale. A complicare ulteriormente la situazione ci sono le assenze della punta Eljon Toci (già 3 reti in stagione) e del difensore Milesi.

ALCIONE (4-2-3-1): Agazzi; Scuderi, Pirola, Ciappellano, Bertolotti; Bright, Galli; Muroni, Pitou, Zamparo; Morselli. All. Cusatis. M.B.