Incredibile Miura: in campo a 58 anni, 40 stagioni tra i pro

A questo punto, pur con tutti i miglioramenti della medicina sportiva e della preparazione fisica che stanno allungando le carriere di molti campioni in tutti gli sport, diventa difficile pensare che qualcuno possa battere il record appena ritoccato da Kazu Miura, attaccante giapponese visto in Italia con la maglia del Genoa a metà degli anni novanta. Kazuyoshi Miura ha infatti festeggiato la sua quarantesima (40!) stagione da calciatore professionista, partendo titolare e disputando il primo tempo della partita di quarta divisione giapponese con la maglia del suo Atletico Suzuka, dove gioca in prestito dallo Yokohama. L’avversario era il Veertien Mie e la partita era stata scelta dalla dirigenza del club nipponico per celebrare a dovere il traguardo dell’attaccante, che a dire il vero già a metà giugno aveva giocato 8 minuti contro lo YSCC Yokohama.

L’Atletico Suzuka ha voluto festeggiare il traguardo schierandolo titolare a 58 anni e 130 giorni). “So che è raro per un atleta professionista festeggiare la sua quarantesima stagione, e mi sento davvero fortunato e grato - ha detto Miura -. Credo di poter continuare a giocare, e prima della partita di oggi ho detto ai miei compagni di squadra che mi sento in grado di farlo grazie al loro supporto. La mia motivazione sta nel lavorare sodo e dare il massimo per poter giocare come ho fatto oggi insieme ai miei compagni di squadra. Continuare ad allenarmi quotidianamente e mantenere la voglia di migliorare alla mia età è difficile, ma è proprio questo che mi motiva".

Miura aveva già il record di giocatore professionista più anziano, che si aggiunge ad una serie di altri primati: è stato il primo asiatico a giocare in Serie A, nella stagione 1994-95, con il Genoa. Ha giocato anche per Dinamo Zagabria, Sydney FC, Kyoto Sanga, Vissel Kobe e Yokohama FC, poi a 55 anni ha giocato anche in Portogallo nella seconda divisione lusitana con la maglia dell'Oliveirense.

Il record è di Miura già dal 2018, quando superò quello precedente di Kevin Poole. Miura è anche l'unico calciatore ad aver segnato almeno un gol nei tornei di quattro continenti diversi (Asia, Sud America, Europa e Oceania) e fa parte del ristretto lotto di calciatori che hanno giocato almeno 1000 partita in carriera.