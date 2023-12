Indagati quattro giallorossi della passata stagione in B: Pastina, Letizia, Coda e Forte. Scommesse, l’inchiesta si allarga a Benevento

La parola ’scommesse’ torna a far tremare il mondo del calcio. Da quanto si apprende, la Procura federale della Figc, è già in contatto con la Procura della Repubblica di Benevento per un’inchiesta su un caso di scommesse illegali che coinvolge un giocatore del Benevento Calcio, Christian Pastina, e gli ex giallorossi Gaetano Letizia (Feralpisalò, in prestito dal Benevento), Massimo Coda (Cremonese, in prestito dal Genoa), e Francesco Forte del Cosenza, in prestito dall’Ascoli).

Uomini della Guardia di Finanza, secondo i media locali, hanno perquisito ieri l’abitazione di Pastina, ponendo sotto sequestro i dispositivi digitali. L’inchiesta rientra nel filone avviato dalla Procura di Torino sulle scommesse illegali nel calcio e che ha coinvolto finora tra gli altri lo juventino Nicolò Fagioli e l’ex milanista Sandro Tonali.

L’ipotesi di reato è la violazione dell’art.4 della legge 4011989, che impedisce agli sportivi di scommettere sulla disciplina praticata In questo caso sul calcio), per fatti accaduti nella scorsa stagione, quando il Benevento giocava in serie B.

Da quanto si apprende, la dirigenza del club, che non era a conoscenza delle scommesse dei propri tesserati, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Filtra rabbia e delusione per quest’indagine. I legali della società sono al lavoro per tutelare l’immagine del Benevento.