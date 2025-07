Insigne, è addio al Toronto: l'italiano risolve il contratto con un anno d'anticipo

Toronto, 1 luglio 2025 – Termina dopo sole tre stagioni e 76 presenze totali l'avventura di Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto. Trasferitosi in Canada nell'estate del 2022, l'italiano ha deciso di porre fine alla sua esperienza oltreoceano con un anno d'anticipo. Il viaggio in MLS dell'ex Napoli non è stato sicuramente memorabile: in 76 apparizioni, l'ala italiana ha messo a segno 19 gol e fornito 16 assist. Pochi se si pensa alle qualità del giocatore. Il Toronto pensava di replicare quanto fatto nel 2015 con Giovinco, ma i risultati non sono stati gli stessi: Insigne ha avuto difficoltà ad ambientarsi nel nuovo campionato e nella nuova cultura, non riuscendo ad esprimere appieno tutte le sue qualità. La scadenza del contratto con il club canadese era fissata per il 2026, ma l'ex giocatore del Napoli ha deciso di abbandonare Toronto con un anno d'anticipo. Ora, quindi, è svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra: il suo desiderio è quello di tornare in Europa, magari in Italia, dove nel mercato di gennaio è stato molto vicino alla Fiorentina, ma soltanto nelle prossime settimane si saprà quale sarà la sua nuova destinazione.

Stessa situazione per Federico Bernardeschi, sul quale, però, è forte il Bologna. Anche l'ex Juventus ha abbandonato Toronto con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto ed è alla ricerca di una nuova squadra. Con i canadesi, Bernardeschi ha messo a segno 26 gol e fornito 16 assist in 99 presenze, ma anche lui non è riuscito ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità nel campionato di Major League Soccer e ha deciso di porre fine al suo contratto per tornare in Europa. Per il Bologna si tratterebbe di un giocatore esperto, che nel corso della sua carriera ha vinto 3 campionati italiani, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane con la maglia della Juventus: un profilo interessante per allungare la rosa e permettere a Italiano di avere più scelte, dato che nella prossima stagione i rossoblù giocheranno in ben tre competizioni. Per Insigne, invece, il futuro è ancora tutto da scrivere: il sogno dell'ex Napoli è quello di ripartire da un club nella massima serie italiana, ma per ora non c'è stata ancora nessuna mossa ufficiale da parte di nessuna delle venti squadre della Serie A. Tutto può accendersi nelle prossime settimane.