Inter: Ambizioni Europee tra Continuità e Strategia Tattica Inzaghi

Giuseppe TassiDietro l’epopea di una notte magica c’è un’Inter che corre con legittime ambizioni per il trono d’Europa. Nelle pieghe del duello rusticano con il Barça, che ha resuscitato il ricordo di Italia-Germania 4-3 di Messico ’70, emergono molti dei valori fondanti sui quali Marotta ha costruito il suo club. Il primo è la continuità tecnica rappresentata da Simone Inzaghi. Una gestione saggia, accorta e razionale, la sua, con grande attenzione agli equilibri di spogliatoio e alla fame di gloria delle seconde linee. Lo dimostra il finale fiammeggiante di Frattesi con il Barça e il suo gol da crepacuore in coda alla partita.

È la conferma che il mercato di Ausilio, che aggiunge poche e importanti pedine (vedi Thuram) a un telaio consolidato, è scelta avveduta e vincente. Con riflessi anche sul monte ingaggi nerazzurro: l’ottavo in Europa. Altro fattore determinante è il ricorso a campioni stagionati, ma capaci di legarsi alla bandiera e di sentire la maglia dell’Inter come una seconda pelle. Il gol di Acerbi e le prove di Calhanoglu e Mkhitaryan sono la dimostrazione lampante che i ‘vecchietti’ giusti fanno bene alla squadra. Chiave risolutiva è la strategia tattica fondata su un gioco tutto inzaghiano, dove gli esterni e i difensori diventano attaccanti aggiunti, pur mantenendo una solidità degna del miglior catenaccio italico. Il mix di questi valori basterà per scavalcare anche l’ostacolo Psg in finale? Zubizarreta, dirigente del Barcellona, ha già scommesso sull’Inter. Sarebbe un peccato deluderlo.