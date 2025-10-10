Libia e Italia, il pallone lega la politica. Inter-Atletico è un match per il futuro

Pallone, politica e affari: un intreccio di interessi che lega da anni Italia e Libia. In questo contesto s’inserisce la ’Coppa della Ricostruzione’, una partita di calcio che nel pomeriggio (ore 18) metterà di fronte all’International Stadium di Bengasi due club di blasone europeo: Inter e Atletico Madrid (quest’ultimo chiamato a sostituire il Barcellona che ha dato forfait). Sarebbe meglio dire, i ’resti’ dei nerazzurri (senza 13 nazionali) e dei ’Colchoneros’ di Simeone, nell’impianto ristrutturato e inaugurato lo scorso mese di febbraio da un’altra amichevole internazionale con le vecchie glorie del Milan in campo. Ai 41mila spettatori che occuperanno gli spalti e alla stampa locale poco importa degli assenti, basta la storia delle società. C’è febbre da grande sfida (le due formazioni il 26 novembre si affronteranno in Champions ), perché è nota la passione dei libici per il calcio, soprattutto quello italiano.

Da quasi mezzo secolo il pallone è una sorta di filo conduttore tra i due stati. Solidissimo asse di collegamento che risale agli anni Ottanta, con il settore petrolifero sullo sfondo, dopo che il governo di Gheddafi nazionalizzò la Tamoil: nel 1989, l’azienda libica entrava nel calcio italiano sottoscrivendo un accordo di sponsorizzazione (sei anni) con l’Atalanta, capace di raggiungere i quarti di finale in Coppa Uefa (1990-1991). Durante i governi di Silvio Berlusconi, il rapporto con Tripoli si consolidò: di qui la disputa della Supercoppa italiana (Juventus-Parma del 25 agosto 2002) nella capitale del paese nordafricano. Non solo. In quel periodo Saadi Gheddafi, figlio del dittatore libico, attraverso il petrolio decise di investire in vari club italiani (Juventus, Roma e Triestina) fino a farsi clamorosamente ingaggiare da alcuni club di Serie A, come Perugia, Udinese e Sampdoria.

La caduta di Gheddafi senior più di ogni altro fattore ha indebolito il legame calcio-politica fra Italia e Libia. Fino ai giorni nostri, quando interessi strategici e accordi non solo di natura economica hanno riaperto discorsi del passato. Tutto nasce da un viaggio in Libia, nel maggio del 2024, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnata dal ministro dello Sport Andrea Abodi: (anche) il pallone in cambio di accordi energetici e sui migranti nell’ambito del cosiddetto Piano Mattei (progetto strategico di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimento dell’Italia per rafforzare e rinnovare i legami con il continente africano). Di qui la sottoscrizione dei nuovi patti bilaterali tra Italia e Libia che prevedevano, fra l’altro, la disputa nel Belpaese delle finali del campionato di calcio libico. Questo perché dal punto di vista del governo di Tripoli il pallone è un fondamentale strumento di consenso politico, e poter giocare i playoff del torneo in strutture di primo piano ha un valore non secondario. Nell’estate del 2024, infatti, le finali vennero ospitati dalla Toscana, ma le cose non andarono bene. Per l’evento era arrivato in Italia Saddam Haftar, uno dei due figli del leader della Cirenaica, Khalifa Haftar (in quella zona di Libia è stato negato tre mesi fa l’ingresso al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi). Ma allo stesso Haftar era stato impedito di entrare in campo per le premiazioni e a quel punto lui, presidente dell’Al Nasr Benghazi, aveva ordinato ai suoi giocatori di disertare la consegna delle medaglie.

Quest’anno la ’final six’ del campionato libico si è giocata in Lombardia, in un clima surreale (non solo per l’afa estiva): all’Arena di Milano e negli stadi di Sesto San Giovanni e Meda partite a porte chiuse e poco reclamizzate. Ma più che per i gesti tecnici dei calciatori, l’evento si è guadagnato titoli e racconti sulla stampa internazionale per le risse in campo fra giocatori e allenatori (al Brera la partita tra l’Al Ahli Tripoli e l’Al Ahly Benghazi è stato sospesa per 45 minuti per "indisciplina delle panchine"). L’amichevole di oggi è l’ultima delle idee del potente Belgassem Haftar (l’altro figlio del ’generalissimo’), direttore del Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia: l’obiettivo è rilanciare Bengasi e celebrare la rinascita delle sue infrastrutture dopo gli anni di guerra. Ovviamente nel nome del Dio pallone.