L'Inter vola a Cagliari con Lautaro e Pio Esposito: 0-2

Cagliari, 27 settembre 2025 - Cagliari si conferma terreno fertile per l'Inter. E' arrivato il secondo successo consecutivo in campionato per i nerazzurri che passano alla Unipol Domus con il classico 0-2 costruito con un gol per tempo. Ad aprire le marcature il solito Lautaro Martinez, bestia nera del Cagliari, con una zuccata prepotente dopo pochi minuti, mentre nel finale di partita il raddoppio di Pio Esposito, al suo primo gol in massima serie di fronte al fratello Sebastiano, punta del Cagliari. Una buona partita per i nerazzurri che hanno fatto vedere gioco e intensità, ritmo e palleggio, meritando ampiamente il successo che porta a quota 9 punti in classifica in attesa del match del Napoli. Rimontati altri due punti alla Juve fermata in casa dall'Atalanta. Chivu si riporta nella mischia Scudetto.

Apre Lautaro

Chivu si affida alla Thu-La, mentre a destra c’è Henrique. Pisacane ancora con Belotti centravanti con Esposito e Folorunsho a supporto. Possesso palla dell’Inter con il Cagliari a fare densità per poi ripartire, ma la partita si stappa dopo 9 minuti, con il capitano interista. Il cross da sinistra è di Bastoni, docile per la testa di Martinez che si conferma killer del Cagliari: 0-1. Gli ospiti non si fermano e continuano a fare la partita, con una manovra di qualità e di prima che mette alle corde un Cagliari che deve ancora riprendersi dallo svantaggio. Al 14’ un’azione tutta in velocità per poco non mette in porta Barella, fermato solo all’ultimo momento da Mina, a dimostrazione di una Inter intesa, precisa e di alto livello. Prosegue il match di comando dei nerazzurri che al 20’ provano la stoccata da fuori con Calhanoglu ma sulla traiettoria c’è Lautaro. Fatica il Cagliari a risalire il campo sotto la pressione nerazzurra e Josep Martinez è sostanzialmente inoperoso per larghi tratti di primo tempo, mentre dalla parte opposta un’altra manovra di qualità porta al tacco in area di Thuram che finisce centrale tra le braccia di Caprile. Se non è un monologo nerazzurro ci si va molto vicini anche se il raddoppio non arriva. Al 38’ destro di Thuram che sorvola alto sulla traversa e una Inter sempre in pressione alta senza dare fiato a un Cagliari spesso costretto al lancio lungo e nel vuoto. Piove sul bagnato per i sardi che al 44’ subiscono anche l’infortunio di Belotti in uno scontro con Martinez in uscita. Il gallo è uscito zoppicante e dolorante senza appoggiare la gamba sinistra: problema al ginocchio. Dentro Prati. Nel finale di primo tempo latitano le occasioni e così gli ospiti vanno al riposo in vantaggio di un gol.

Chiude Pio Esposito

Cambio all’intervallo per Chivu che sceglie Dimarco al posto di Carlos Augusto ammonito. Lo spartito del match resta lo stesso, ovvero con l’Inter a comandare le operazioni e il Cagliari a tentare la via del contropiede, ma latita la qualità in manovra e così la porta di Martinez resta un miraggio. Ospiti vicini al raddoppio al 53’. L’Inter apre spazi e passando da destra smarca Calhanoglu dai 25 metri: piatto a giro che si stampa sul palo. Tempo un minuto e Thuram sfiora lo 0-2 grazie a una perfetta palla in verticale con il francese che salta Mina e impegna Caprile di destro. Cambi per Pisacane che prova a ravvivare la fase offensiva con Felici e Gaetano per Deiola e Ze Pedro. I padroni di casa prendono coraggio e provano la via dell’aggressività sfruttando uomini di gamba come Palestra e Felici, soprattutto verso le corsie esterne per allargare la difesa e aprire varchi in zona centrale. Chivu risponde con l’ingresso di Pio Esposito e Frattesi per Thuram e Barella, anche lui ammonito. Subito i nerazzurri ancora pericolosi. Palla diretta di Calhanoglu per Martinez che anticipa Caprile in uscita ma la palla sfila a lato del palo. Sardi, comunque, sempre senza occasioni. Al 70’ corner di Felici e conclusione al volo di Esposito decisamente sballata, al 72’ diagonale di Dimarco altrettanto errato. La prima vera chance per il Cagliari è a un quarto d’ora dalla fine con la girata aerea di Folorunsho che si stampa sul palo alla sinistra di Martinez. E' stata l'unica vera possibilità di riaprire i giochi. Inter salva. Gli ultimi cambi di Pisacane sono Borrelli e Idrissi. Assalti finali. I sardi alzano il baricentro e ovviamente si sbilanciano lasciando spazi in ripartenza all’Inter, ma il risultato rimane aperto fino agli ultimi minuti perché Pio Esposito non trova la coordinazione giusta davanti alla porta dopo la spizzata di Lautaro. Vicina al secondo l’Inter pure a otto dalla fine con il tocco di esterno di Frattesi che supera Caprile ma non Idrissi che salva sulla linea. E’ il preludio al raddoppio che arriva pochi secondi dopo. Stavolta il cross di Dimarco trova Esposito all’appuntamento sotto porta: 0-2 e partita chiusa. Primo gol in Serie A per Pio che dunque vince la sfida con il fratello Sebastiano. Sbanda il Cagliari che rischia un passivo pesante e al 85' Mkhitaryan coglie il palo in contropiede con il sinistro. Finale di partita di amministrazione controllata per i nerazzurri che governano i ritmi e il pallone e Chivu concede qualche minuto di riposo anche a Lautaro, sostituito da Bonny. I sardi, comunque, non ne hanno più per reagire e riprendere la partita, così si scivola inesorabilmente verso il fischio finale. L'Inter vince per l'ennesima volta a Cagliari e sale a quota nove punti, a meno tre dal Napoli e recuperando altri due punti alla Juve. Ora lo Slavia Praga.