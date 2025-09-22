Inter vittoriosa sul Sassuolo, Chivu: "Potevamo chiuderla prima, ma sono contento"

Milano, 21 settembre 2025 – Una Inter vincente e convincente. Due punti recuperati alla Juve, in attesa del Napoli contro il Pisa, bel gioco, rotazioni gestite nella settimana da tre partite, tante occasioni create e una vittoria che dà continuità al sacco di Amsterdam. Ecco, forse l’Inter potrebbe essere più cinica in attacco ma alla fine Christian Chivu non può non essere soddisfatto della prestazione della squadra. Il segnale è arrivato forte e chiaro, con i gol di Dimarco e con Carlos Augusto, deviazione da autogol di Muharemovic, ma anche con un’altra bella prestazione di Pio Esposito, ancora titolare al posto di Lautaro Martinez. Insomma, tanti spunti positivi.

Chivu: “Potevamo chiuderla prima”

Come sempre, gli allenatori guardano a ogni dettaglio, a cosa si può migliorare sia dopo una sconfitta ma soprattutto dopo una vittoria. Per il tecnico nerazzurro Christian Chivu i suoi avrebbero potuto chiudere prima la partita, ma c’è soddisfazione per i tre punti contro il Sassuolo: “La nota positiva è la vittoria e ne avevamo bisogno – le sue parole a Dazn – Abbiamo fatto una buona prestazione e potevamo chiuderla prima, però il loro portiere ha fatto parate eccezionali. Ci abbiamo creduto e fatto il nostro gioco. Era importante vincere”. Ci sono comunque cose da sistemare, perché si può sempre fare meglio: “Possiamo fare meglio, sia come giro palla, cioè farlo più velocemente, sia come attacco alla profondità. Non è facile giocare contro un blocco basso però abbiamo avuto carattere. Ho visto l’atteggiamento giusto e una buona qualità. Peccato per il gol finale perché abbiamo sofferto un po’”, ancorai il tecnico. E anche soffrire, a volte, aiuta a forgiare il carattere. Chivu sa che nel calcio ci sono anche gli avversari: “Il Sassuolo ha qualità ed è venuta fuori una bella giocata e in casi così bisogna saper soffrire. Sono contento della prestazione. La squadra ha creato tanto e nel finale abbiamo saputo soffrire nonostante un po’ di stanchezza”.

Carlos Augusto: “Non ci sono partite facili”

Il man of the match della partita, invece, è stato Carlos Augusto. Difesa, corsa, ripartenze, due gol sfiorati, inserimenti. Tutto il repertorio per il difensore: “Non ci sono mai partite facili ma abbiamo dimostrato di voler vincere. Abbiamo fatto di tutto per portarla a casa. Il mio ruolo? E’ meglio farne più di uno. Noi siamo una squadra offensiva e il terzo di difesa diventa quinto. Mi piacciono entrambe le posizioni”. Soddisfatto anche Federico Dimarco, autore del primo gol al termine di un’azione di pregevole qualità: “Era importante vincere perché arrivavamo da qualche passo falso. Dovevamo portare a casa i tre punti e siamo contenti. Il campionato è lungo e dobbiamo pensare partita per partita seguendo le indicazioni del mister e continuando a lavorare come stiamo facendo”.