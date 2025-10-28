Inter-Fiorentina, Chivu con Esposito, Pioli con Kean: probabili formazioni e orari tv

Milano, 28 ottobre 2025 – Turno infrasettimanale mercoledì sera a San Siro per Inter e Fiorentina, ma una vigilia, purtroppo, diversa dalle altre. Protagonista, suo malgrado, Josip Martinez, il secondo portiere nerazzurro, che ha investito un uomo di 81 anni sulla carrozzina elettrica. Dinamiche da accertare, ma pare che il disabile abbia improvvisamente cambiato direzione, forse a causa di un malore, e Martinez non avrebbe avuto possibilità di evitarlo. L’anziano è morto.

L’Inter ha immediatamente deciso di annullare tutti gli appuntamenti mediatici della giornata, compresa la conferenza stampa del tecnico Christian Chivu. Mercoledì, in ogni caso, si gioca e l’Inter cercherà di tornare al successo dopo la sconfitta di Napoli – con polemiche arbitrali e tra le parti (Marotta e Conte) – contro la Fiorentina di Pioli ancora nelle parti basse della classifica e reduce dall’incredibile pareggio contro il Bologna (anche lì con un arbitraggio che ha fatto discutere moviolisti e AIA). Partita importante per entrambe, perché l’Inter deve provare a tenere il ritmo delle prime mentre la Fiorentina ha urgente bisogno di togliersi dalle secche della bassa classifica.

Probabili formazioni

Chivu ripartirà dal 3-5-2 ma sarà ancora senza Thuram nell’undici titolare. Spazio a Pio Esposito e Lautaro Martinez per cercare di tornare ai tre punti. In mezzo, Calhanoglu in regia, Barella e Sucic mezze ali con Dimarco e Dumfries in fascia. In difesa, Akanji, De Vrij e Bastoni davanti a Sommer. Difesa a tre anche per la Fiorentina con Pongracic, Mari e Ranieri davanti a De Gea, poi Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini e Gosens a centrocampo, mentre davanti Gudmundsson a sostegno di Kean. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Pioli

Precedenti

Sono 190 i precedenti totali tra Inter e Fiorentina con 81 successi nerazzurri, 58 pareggi e 51 vittorie viola. Il primo precedente della storia risale al 30 settembre 1928 con la vittoria dei meneghini in trasferta per 0-3, mentre la prima vittoria toscana è del 24 aprile 1932 a Firenze con il medesimo risultato. Per quanto riguarda i soli precedenti a Milano si registrano 94 partite con 55 vittorie interiste, 18 vittorie viola e 21 pareggi. In generale, l’Inter ha vinto sette delle ultime dieci sfide in A contro la Fiorentina, mentre la viola ha ottenuto un solo successo nelle ultime nove sfide a Milano. Problema in trasferta per la squadra toscana che ha vinto solo due delle ultime dodici partite lontano dal Franchi. Negli ultimi due anni altrettanti successi nerazzurri. Il primo per 4-0 il 3 settembre 2023 con Thuram, doppietta di Lautaro e Calhanoglu, e 2-1 l’anno scorso il 10 febbraio 2025 grazie all’autorete di Pongracic e al gol di Arnautovic (per la Fiorentina Mandragora su rigore).

La situazione delle due squadre

L’Inter ha già perso tre partite di campionato nelle prime otto giornate e solo una squadra, la Juve 2015/2016, è riuscita a vincere lo Scudetto partendo da questo score. I nerazzurri in campionato non hanno mai pareggiato e, soprattutto, subito qualche gol di troppo (11), a fronte del miglior attacco (19 gol segnati). Dopo le iniziali battute d’arresto con Udinese e Juventus, la squadra di Chivu ha infilato sette vittorie consecutive tra campionato e coppa, ma la sconfitta di Napoli ha riportato il distacco dai campioni in carica a tre lunghezze. Inizio oltremodo complicato, invece, per la Fiorentina. La squadra di Pioli è in zona retrocessione con soli 4 punti conquistati e zero vittorie in campionato con 7 gol segnati e 12 subiti. Inoltre, il baratro era a un passo domenica contro il Bologna: rossoblù avanti di due gol, che sarebbero stati tre senza il fuorigioco di Orsolini sulla stoccata di Dallinga, poi due rigori hanno sancito la rimonta e il pari finale che forse ha salvato la panchina di mister Pioli, peraltro ex della sfida. L’allenatore nativo di Parma ha guidato l’Inter nel 2016/2017, sostituendo a novembre l’esonerato Frank De Boer. Inizio brillante con 9 vittorie di fila, ma poi ben presto la rincorsa ai posti Champions si arenò e dopo cinque sconfitte consecutive in primavera arrivò l’esonero il 9 maggio per far posto a Stefano Vecchi. L’avventura di Pioli in nerazzurro si chiuse con 39 punti fatti sui 69 a disposizione.

Dove vederla in tv

Inter-Fiorentina, valevole per la nona giornata di Serie A, si gioca a San Siro mercoledì 29 ottobre alle ore 20.45 con doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, visibile da smart tv e anche da Sky Q nell'apposita sezione app, ovviamente per chi è abbonato a Dazn, con telecronaca di Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni. Diretta anche sul bouquet Sky, su Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 251. In streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronaca di Maurizio Compagnoni e Massimo Gobbi. Per la Serie A è un tour de force prima della sosta di metà novembre. Infatti nel prossimo weekend si giocherà la decima di campionato con l'Inter di scena a Verona e la Fiorentina in casa con il Lecce, prima di affrontare il turno europeo con Inter-Kairat di Champions e Mainz-Fiorentina di Conference. Infine, undicesima giornata di campionato prima della sosta con Inter-Lazio al Meazza e Genoa-Fiorentina a Marassi. Ce n'è per tutti i gusti e ogni tre giorni per i rispettivi obiettivi. Spettacolo assicurato.