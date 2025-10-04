L'Inter cala il poker contro la Cremonese: Lautaro apre lo show, 4-1

Milano, 4 ottobre 2025 - Tutto facile per l'Inter a San Siro contro la Cremonese. Lezione di calcio impartita dalla squadra di Chivu, che ha trovato un approccio feroce fin dai primi minuti grazie al gol di Lautaro che ha spianato la strada alla goleada. Non c'è stato match per ritmo, intensità e qualità, così Bonny (gol e tre assist) ha raddoppiato nel primo tempo, mentre nel secondo Barella e Dimarco hanno arrotondato il punteggio al termine di un match perfetto per i nerazzurri a eccezione della distrazione finale che ha portato al gol di Bonazzoli. L'Inter, però, continua a progredire e a inserirsi sempre di più nel gruppone Scudetto. Vittoria autorevole.

Super Inter e super Bonny

Chivu conferma le indiscrezioni della vigilia e lancia Bonny dal primo minuto al fianco di Lautaro, mentre a centrocampo rifiata Calhanoglu con Barella centrale assieme a Frattesi e Mkhitaryan. Nicola con Vazquez a supporto di Johnsen e Sanabria, ma la sua Cremonese praticamente crolla subito. La partenza interista è a razzo. Alla prima azione fugge Dimarco a sinistra, che pennella perfettamente per l’inserimento di Frattesi: mezzo volo di sinistro che si spegne a lato. Ruggisce l’Inter che aggredisce alto e riconquista palla: al 5’ destro alto di Akanji a confermare un atteggiamento perfetto della squadra di Chivu. Infatti, al sesto arriva il vantaggio. La Cremonese perde ancora palla, o meglio la riconquista ottimamente l’Inter, e l’azione sfocia sul centro sinistra dove Bonny è intelligente a pescare Lautaro a centro area: 1-0. Non c’è storia in avvio di match. Al dodicesimo minuto c’è già il raddoppio. Lo schema è da corner, lo innesca Barella per il sinistro dal limite di Dimarco che pesca l’involontaria deviazione di natica di Akanji. In epoca Var, però, c’è sempre da restare allerta e infatti dalla sala di Lissone ravvisano la posizione irregolare del difensore interista. Si resta così. La Cremonese soffre, è alle corde, e poco dopo anche Frattesi impegna Silvestri di destro. E’ un assedio. Al 18’ la quinta nitida occasione, stavolta per Mkhitaryan che arremba in area ma calcia troppo centrale. Gli ospiti non escono dalla metà campo e rischiano a ogni folata nerazzurra e i primi venti minuti sono letteralmente da pugile suonato alle corde. L’Inter gioca un calcio fluido e qualitativo, ma manca l’appuntamento con il secondo gol e questo può sempre rappresentare un problema dopo una mole di gioco e occasioni così importante. Non cala il ritmo nerazzurro e tra le chance vanno inseriti anche un diagonale di Dimarco, che attraversa lo specchio della porta, e un sinistro al volo di Mkhitaryan che sorvola la traversa. Alla fine, il raddoppio arriva, stavolta regolare. Dimarco è incontenibile per Floriani sulla fascia sinistra e, all’ennesima percussione, c’è il cross col contagiri per il colpo di testa in tuffo di Bonny: 2-0 al 39’. Tempo neanche un minuto e Dimarco elude ancora la marcatura e deposita un cross su cui né Bonny né Mkhitaryan ci arrivano per un soffio. Praticamente un monologo interista in un primo tempo che sarebbe potuto finire con un passivo nettamente peggiore per gli ospiti.

Il poker a firma Barella e Dimarco

Nicola ricorre a un cambio nell’intervallo e sceglie Vandeputte al posto di Johnsen per cercare di imprimere un cambio d’inerzia alla partita, ma non gli riesce. L’Inter parte ugualmente forte e con intensità, soprattutto con grande presa di possesso della metà campo grigiorossa con i soliti sfoghi in fascia a liberare spazi in zona centrale. Il meccanismo imbastito da Chivu è perfetto, grazie a una trama di grande qualità e, in caso di pallone perso, con una immediata riaggressione in avanti. Anche l’Inter cambia e al 50’ l’allenatore decide per un riposo per Dumfries sostituito da Henrique. Al 55’ il tris. Ennesimo schema da corner, stavolta per liberare Dimarco al limite (con il terzo assist di Bonny): mancino in buca d’angolo e 3-0 che equivale a una ipoteca sulla partita. L’Inter è scatenata e inarrestabile e su un rilancio errato di Silvestri arriva un’altra rubata, un altro assist di Bonny e il quarto gol che porta la firma di Barella. Game, set and match. Nicola ne cambia subito tre e inserisce anche Vardy, ma non tanto per recuperare la partita quanto per evitare passivi peggiori. Il match non ha più niente da dire in termini di risultato, la vittoria nerazzurra è acquisita, ma l’ultima mezz’ora serve ai padroni di casa per mantenere un certo tipo di mentalità e agli ospiti per reagire senza prendere imbarcate troppo dure. L’Inter, ovviamente, addormenta la partita, fa possesso palla ragionato e alterna gestione ad accelerazioni, il tutto mentre Chivu mette dentro anche Pio Esposito. La Cremonese, invece, fatica a mettere due passaggi in fila e Sommer sostanzialmente è sempre fuori da ogni tipo di inquadratura. Al 72’ Lautaro Martinez sfiora l’eurogol quando sul cross di Barella va in sforbiciata aerea con palla di poco a lato. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta della partita. L’Inter continua a sfondare a sinistra con Dimarco, letteralmente indiavolato, e spiovono continui cross in area su cui la Cremonese barcolla. Nell’ultimo quarto d’ora c’è spazio anche per Diouf mentre Lautaro rifiata, dentro Sucic, e la fascia passa sul braccio di Barella. Silvestri deve poi compiere una parata in volo su deviazione aerea di Esposito, con l'Inter più volte vicina al quinto, ma a cinque dalla fine una brutta persa di Diouf consente a Bonazzoli di infilare il gol della bandiera. Poco importa, l'Inter infila la quinta vittoria autorevole e manda un segnale chiaro a tutte le avversarie.