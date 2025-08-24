Inter-Toro, Chivu con Barella regista e la Thu-La davanti: probabili e orari tv

Milano, 24 agosto 2025 – La prima a San Siro del campionato 2025/2026 ha visto il Milan soccombere con la Cremonese e, due giorni dopo, l’Inter non vuole ripetere l’errore. Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno imposto una variazione di calendario, così c’è l’inedita doppia esibizione a San Siro delle due milanesi in due giorni. I nerazzurri vengono inseriti in una ipotetica seconda casella di partenza nella griglia del campionato, alle spalle del Napoli campione in carica che ha già esordito con convinzione nel successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, e c'è voglia di riprendersi quanto tolto. Chivu al posto di Inzaghi, ad aprire un nuovo ciclo in panchina dopo la delusione della finale di Champions persa a maggio. Insomma, tante novità, ma non nel parco giocatori dove la rivoluzione totale non c’è stata. Davanti ancora la Thu-La, in mezzo l’eterno Mkhitaryan mentre Barella dovrà adattarsi regista. L’Inter ancora con la sua colonna portante. Il Torino, invece, dopo qualche campionato anonimo, vuole provare ad alzare l’asticella per vedere se può inserirsi nella lotta europea dopo una campagna acquisti interessante.

Probabili formazioni

Una prima novità per Christian Chivu. L’assenza per squalifica di Calhanoglu, ammonito nell'ultima partita del campionato scorso, e la partenza di Asllani proprio in direzione Torino, porterà il tecnico nerazzurro ad affidare la regia della squadra a Nicolò Barella, che dunque agirà in mezzo con ai fianchi Mkhitaryan e Sucic, mentre Dimarco e Dumfries saranno gli esterni. In difesa, Acerbi in mezzo con Pavard e Bastoni braccetti. In avanti, invece, la Thu-La composta da Lautaro e Thuram. Nel Torino 4-3-3 con Pedersen, Coco, Maripan e Biraghi dietro, a centrocampo Anjorin, Ilkhan (Asllani non è ancora stato tesserato) e Casadei, mentre davanti Ngonge a destra, Vlasic a sinistra e Adams al centro. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Adams, Vlasic. All. Baroni

Precedenti

Inter-Toro è una classicissima del calcio italiano e conta ben 193 precedenti con 83 vittorie nerazzurre, 55 pareggi e 55 vittorie granata. La prima sfida tra le due formazioni risale al 9 ottobre 1921, nell’allora Prima Divisione, con la vittoria del Torino a Milano, mentre il primo successo dei meneghini risale al 30 novembre 1924 per 1-2 in trasferta. Per quanto riguarda le sole sfide a Milano, il bilancio recita 96 partite con 50 successi nerazzurri, 28 pareggi e solo 18 vittorie del Toro. Infatti, l’Inter è in striscia aperta a San Siro contro il Torino da nove partite con ben 7 vittorie e 2 pareggi. L’ultima vittoria granata al Meazza è del 3 aprile 2016 per 1-2 con i gol di Molinaro e Belotti e ribaltare l’iniziale vantaggio di Icardi. L’anno scorso, successo Inter per 3-2 il 5 ottobre 2024 grazie alla tripletta di Marcus Thuram.

Le parole di Chivu

L’Inter è oggi un cantiere aperto. La pensa così Christian Chivu che ha avuto una preparazione accorciata a causa del mondiale per club, ma nessuno vuole parlare di alibi o altro. Si parte con ambizione e voglia, ma anche per il tecnico la favorita per lo Scudetto è colei che lo detiene: “Siamo un cantiere aperto e vogliamo migliorare la prestazione di squadra – le sue parole in conferenza – Siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare. Scudetto? La penso come Allegri, chi ha vinto l’ultimo campionato parte favorito. Lo dico anche se Oriali è un amico”. Insomma, Chivu crede nel lavoro svolto e, a domanda diretta, non c’è nulla che tema particolarmente. Alla base c’è una sola parola: lavoro. “Non temo nulla, abbiamo lavorato tanto e la mentalità fa la differenza. Quando hai un obiettivo da raggiungere sei consapevole dei passi da fare. Serve essere onesti con se stessi e dimenticare quanto accaduto in passato”. Poi il mercato. Lookman non è arrivato alla Pinetina, ma Chivu è consapevole che dentro una trattativa ci possono essere dei no e anche giocare a mercato aperto è un problema in più da affrontare: “Il mercato è stato mirato, avevamo scelto dei nomi ma le società hanno dichiarato incedibili determinati calciatori. Siamo stati coerenti e abbiamo mantenuto la linea di investire su giovani che possano darci una mano. Mercato aperto con il campionato? Non possiamo farci nulla, decide la Fifa. Noi allenatori dobbiamo gestire questa situazione. Un mio vecchio allenatore diceva sempre che la cosa più semplice è la partita, perché il resto sono solo problemi”.

Quelle di Baroni

In casa Torino ci si aspetta un salto di qualità rispetto alle ultime stagioni. I granata vorrebbero avvicinare le zone europee e il mercato è stato improntato su plusvalenze da reinvestire. Attraente l’arrivo di Simeone davanti, ma anche quello di Asllani a centrocampo. Insomma, c’è voglia di far bene: “Le griglie della vigilia? Non le amo, il nostro obiettivo è migliorare rispetto all’anno scorso e costruire una squadra con prospettiva e fiducia. Poi nel corso della stagione vedremo se si potrà alzare l’asticella”, le parole del tecnico granata in conferenza. Stimolante partire contro i vice campioni d’Italia e d’Europa. Questo il pensiero di Baroni sull’Inter: “Giochiamo contro i più bravi, il gioco è consolidato, giocano insieme da tanto tempo e ad altissimo livello sia in Italia che in Europa – ancora il tecnico – Non dovremo essere timorosi, per noi è una leva per misurare il nostro livello. Serve compattezza ed equilibrio e voglio vedere la prestazione sotto tutti i punti di vista. Voglio vedere coraggio”.

Dove vederla in tv

L’esordio in campionato dell’Inter è in programma lunedì 25 agosto allo stadio San Siro di Milano con calcio d’inizio alle ore 20.45. Prevista la doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, ma anche sui canali Sky, in particolare Sky Sport 1, 201, Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 251. In streaming su Sky Go e Now Tv. Leggi anche - Inter, le ultime mosse e tre missioni